Сыну челябинского судьи, попавшемуся с наркотиками, вынесли приговор

Арсений Губка отделался штрафом в 25 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сыну челябинского судьи Натальи Губка Арсению, которого в октябре 2022 года задержали с наркотиками, огласили приговор. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, мужчина отделался небольшим штрафом.

«Губка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционную инстанцию.

Губку задержали в октябре 2022 года сотрудники ППС. При себе у него имелся сверток с наркотиками, которые, по словам мужчины, он приобрел для личного потребления. До задержания Губка работал архивариусом на одном из участков мировых судей Калининского района.