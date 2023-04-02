02 апреля 2023

Сыну челябинского судьи, попавшемуся с наркотиками, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Арсений Губка отделался штрафом в 25 тысяч рублей Фото:

Сыну челябинского судьи Натальи Губка Арсению, которого в октябре 2022 года задержали с наркотиками, огласили приговор. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, мужчина отделался небольшим штрафом.

«Губка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционную инстанцию.

Губку задержали в октябре 2022 года сотрудники ППС. При себе у него имелся сверток с наркотиками, которые, по словам мужчины, он приобрел для личного потребления. До задержания Губка работал архивариусом на одном из участков мировых судей Калининского района.

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Сыну челябинского судьи Натальи Губка Арсению, которого в октябре 2022 года задержали с наркотиками, огласили приговор. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, мужчина отделался небольшим штрафом. «Губка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционную инстанцию. Губку задержали в октябре 2022 года сотрудники ППС. При себе у него имелся сверток с наркотиками, которые, по словам мужчины, он приобрел для личного потребления. До задержания Губка работал архивариусом на одном из участков мировых судей Калининского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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