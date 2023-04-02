Сыну челябинского судьи, попавшемуся с наркотиками, вынесли приговор

Сыну челябинского судьи Натальи Губка Арсению, которого в октябре 2022 года задержали с наркотиками, огласили приговор. Как 3 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда, мужчина отделался небольшим штрафом.
«Губка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционную инстанцию.
Губку задержали в октябре 2022 года сотрудники ППС. При себе у него имелся сверток с наркотиками, которые, по словам мужчины, он приобрел для личного потребления. До задержания Губка работал архивариусом на одном из участков мировых судей Калининского района.
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