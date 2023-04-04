Ночные заморозки вернутся в Челябинскую область впервые за последние две недели. Об этом 5 апреля сообщил региональный гидрометеоцентр.
«Похолодание начнется в ночь на четверг, 6 апреля. В низинах температура будет опускаться до минус 7 градусов. На следующую ночь уже повсеместно ожидается от нуля до минус 5 градусов холода. Самой холодной — до минус 6-11 градусов — станет ночь на 8 апреля», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
Кроме того, начавшиеся днем 6 апреля дожди в ночь на пятницу перейдут в снег. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. Сильный ветер — до 8-15 метров в секунду — также не добавит комфорта.
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