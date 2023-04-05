Три проекта уральского бизнесмена, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина претендуют на национальную премию в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.
«„Кубок РМК“ претендует на звание лучшего „Корпоративного события 2022 года“, турнир RCC 14 с участием топовых бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилов может стать „Спортивным событием года“», — сообщили в пресс-службе РМК. Также президент Академии единоборств РМК Иван Штырков может стать «Спортсменом года».
Премия проходит при поддержке Министерства спорта России. Объявление победителей пройдет 19 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 7 марта боец «Уральский халк» Иван Штырков сразился с Магомедом Исмаиловым, более известным как «Лысый хищник». Поединок прошел в атмосфере гладиаторских боев, победу одержал Исмаилов.
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