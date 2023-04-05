Проекты уральского бизнесмена претендуют на премию в области спортивного бизнеса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За национальную премию в области спортивного бизнеса поборются три проекта РМК
За национальную премию в области спортивного бизнеса поборются три проекта РМК Фото:

Три проекта уральского бизнесмена, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина претендуют на национальную премию в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе РМК.

«„Кубок РМК“ претендует на звание лучшего „Корпоративного события 2022 года“, турнир RCC 14 с участием топовых бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилов может стать „Спортивным событием года“», — сообщили в пресс-службе РМК. Также президент Академии единоборств РМК Иван Штырков может стать «Спортсменом года».

Премия проходит при поддержке Министерства спорта России. Объявление победителей пройдет 19 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 7 марта боец «Уральский халк» Иван Штырков сразился с Магомедом Исмаиловым, более известным как «Лысый хищник». Поединок прошел в атмосфере гладиаторских боев, победу одержал Исмаилов.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Три проекта уральского бизнесмена, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина претендуют на национальную премию в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе РМК. «„Кубок РМК“ претендует на звание лучшего „Корпоративного события 2022 года“, турнир RCC 14 с участием топовых бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилов может стать „Спортивным событием года“», — сообщили в пресс-службе РМК. Также президент Академии единоборств РМК Иван Штырков может стать «Спортсменом года». Премия проходит при поддержке Министерства спорта России. Объявление победителей пройдет 19 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 7 марта боец «Уральский халк» Иван Штырков сразился с Магомедом Исмаиловым, более известным как «Лысый хищник». Поединок прошел в атмосфере гладиаторских боев, победу одержал Исмаилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...