Аналитик объяснила поступок Треповой «синдромом Карауловой»

06 апреля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Поведение Дарьи Треповой сигнализирует о «синдроме Карауловой», заявила Ольга Вороновой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, и Варвара Караулова, предпринявшая попытку присоединится к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), имеют общие черты характера, которые делают их податливыми к воздействию извне. Такое поведение руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Есенина Ольга Воронова назвала «синдромом Карауловой». «Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с «синдромом Варвары Карауловой», — передает слова Вороновой РИА Новости. Он добавила, что поведение Треповой и Карауловой сильно зависело от влияния извне. Варвара Караулова ранее была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству». По словам эксперта, Трепова и Караулова имеют общие черты, которые проявляются в желании стать жертвой и осуществлении особой роли в достижении какой-либо цели. Ранее суд арестовал Дарью Трепову по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Отмечается, что Дарья Трепова после взрыва на встрече с военкором не вызывала ни единого подозрения, передают « Невские новости ».

Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, и Варвара Караулова, предпринявшая попытку присоединится к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), имеют общие черты характера, которые делают их податливыми к воздействию извне. Такое поведение руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Есенина Ольга Воронова назвала «синдромом Карауловой». «Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с «синдромом Варвары Карауловой», — передает слова Вороновой РИА Новости. Он добавила, что поведение Треповой и Карауловой сильно зависело от влияния извне. Варвара Караулова ранее была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству». По словам эксперта, Трепова и Караулова имеют общие черты, которые проявляются в желании стать жертвой и осуществлении особой роли в достижении какой-либо цели. Ранее суд арестовал Дарью Трепову по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Отмечается, что Дарья Трепова после взрыва на встрече с военкором не вызывала ни единого подозрения, передают «Невские новости».