05 апреля 2023

Аналитик объяснила поступок Треповой «синдромом Карауловой»

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Поведение Дарьи Треповой сигнализирует о «синдроме Карауловой», заявила Ольга Вороновой Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, и Варвара Караулова, предпринявшая попытку присоединится к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), имеют общие черты характера, которые делают их податливыми к воздействию извне. Такое поведение руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Есенина Ольга Воронова назвала «синдромом Карауловой».

«Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с «синдромом Варвары Карауловой», — передает слова Вороновой РИА Новости. Он добавила, что поведение Треповой и Карауловой сильно зависело от влияния извне. Варвара Караулова ранее была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству». По словам эксперта, Трепова и Караулова имеют общие черты, которые проявляются в желании стать жертвой и осуществлении особой роли в достижении какой-либо цели.

Ранее суд арестовал Дарью Трепову по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Отмечается, что Дарья Трепова после взрыва на встрече с военкором не вызывала ни единого подозрения, передают «Невские новости».

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Дарья Трепова, подозреваемая в совершении теракта в ресторане Санкт-Петербурга, и Варвара Караулова, предпринявшая попытку присоединится к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), имеют общие черты характера, которые делают их податливыми к воздействию извне. Такое поведение руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Есенина Ольга Воронова назвала «синдромом Карауловой». «Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с «синдромом Варвары Карауловой», — передает слова Вороновой РИА Новости. Он добавила, что поведение Треповой и Карауловой сильно зависело от влияния извне. Варвара Караулова ранее была осуждена за попытку примкнуть к «Исламскому государству». По словам эксперта, Трепова и Караулова имеют общие черты, которые проявляются в желании стать жертвой и осуществлении особой роли в достижении какой-либо цели. Ранее суд арестовал Дарью Трепову по подозрению в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Отмечается, что Дарья Трепова после взрыва на встрече с военкором не вызывала ни единого подозрения, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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