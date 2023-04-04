Генерал Гурулев призвал вспомнить понятие «враг народа»

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Андрей Гурулев считает необходимым вернуть понятие «враг народа» Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

В России стали забывать о понятии «враг народа», в то время как враги в стране есть. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, приводя в пример Дарью Трепову, устроившую взрыв в Санкт-Петербурге. В то же время он отметил, что не призывает к репрессиям.

«Мы забыли о понятии „враг народа“, которое ввел И.В. Сталин. Понятия нет, но враги есть», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что Дарья Трепова давно была замечена в антироссийских действиях, но они не пресекались должным образом из-за отсутствия понятия «враг народа».

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Гурулев считает, что в стране таких людей меньше 1% и их не нужно репрессировать. Тем не менее борьба с врагами внутри страны должна стать первым шагом к победе на фронте, уверяет он.

В петербургском кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, вечером 2 апреля произошел взрыв. В результате происшествия военкор погиб, десятки людей получили травмы. Взрыв произошел в результате детонации устройства, находящегося в статуэтке. Ее на встречу с военкором пронесла Дарья Трепова. Она призналась, что получила статуэтку в Москве, передает RT.

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В России стали забывать о понятии «враг народа», в то время как враги в стране есть. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, приводя в пример Дарью Трепову, устроившую взрыв в Санкт-Петербурге. В то же время он отметил, что не призывает к репрессиям. «Мы забыли о понятии „враг народа“, которое ввел И.В. Сталин. Понятия нет, но враги есть», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что Дарья Трепова давно была замечена в антироссийских действиях, но они не пресекались должным образом из-за отсутствия понятия «враг народа». Гурулев считает, что в стране таких людей меньше 1% и их не нужно репрессировать. Тем не менее борьба с врагами внутри страны должна стать первым шагом к победе на фронте, уверяет он. В петербургском кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, вечером 2 апреля произошел взрыв. В результате происшествия военкор погиб, десятки людей получили травмы. Взрыв произошел в результате детонации устройства, находящегося в статуэтке. Ее на встречу с военкором пронесла Дарья Трепова. Она призналась, что получила статуэтку в Москве, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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