В Челябинской области стали строить больше жилья

Темпы ввода жилья выросли на 10,9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области увеличились темпы ввода жилья на 10,9%, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом 7 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП).

«Темпы ввода жилья в регионе продолжают расти. За период с января по февраль 2023 года введено 544,6 тысячи квадратных метров. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — следует из результатов анализа КСП.

Лидером по динамике ввода стал Саткинский район с приростом в 408%. Второе и третье место заняли Копейский городской округ и Брединский район с результатами в плюс 141% и 102,1% соответственно. Аутсайдером стал Нязепетровский район с результатом в минус 73,8%. Отрицательную динамику выявили у Троицкого района и Карабашского городского округа, они показали результат в минус 70,5% и 69,8% соответственно.