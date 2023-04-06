Зам Куйвашева забирает контроль над имиджевыми проектами региона

«Цифровой» заместитель свердловского губернатора Ионин создал инструмент влияния на важную отрасль экономики

07 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Инициатива Ионина нацелена на контроль эффективности мероприятий в регионе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин претендует на контроль над всеми конгрессно-выставочными мероприятиями в регионе. Чиновник разработал специальный калькулятор, который оценит необходимость проведения различных форумов и встреч на Урале. Методика расчета эффективности уже была презентована Иониным членам областного правительства, рассказал URA.RU источник в резиденции. «Теперь необходимость проведения каждого мероприятия будет оцениваться через специальный калькулятор. По итогам расчета решится — проводить его или нет. Автор идеи — Ионин, он ее и презентовал 3 апреля. У него в руках инструмент влияния на серьезную отрасль экономики региона», — объяснил инсайдер. Свердловская область, начиная с 2014 года, стабильно занимает второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России. Это исследование ежегодно проводит Выставочный научно-исследовательский центр R&С. Более того: число проводимых в регионе мероприятий растет. Начиная с 2023 года, каждое из них будет проходить тщательную проверку в «ионинском калькуляторе». Ежегодно в Свердловской области проходит много мероприятий самого разного плана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В распоряжении URA.RU имеется документ, где изложены основные принципы отборочного «фильтра». Так, перед проведением мероприятия организаторы должны заполнить данные о его продолжительности, количестве участников, доходах и расходах. Калькулятор просчитает экономическую эффективность и выдаст результат: выручка, налоговый эффект, количество рабочих мест и вклад в ВРП. В зависимости от полученных данных и будет вынесен вердикт: состоится мероприятие или нет. «Коллеги Ионина ревнуют, что его собственное детище — анонсированный на декабрь новый IT-форум — без проблем „обсчитают как надо“. А вот ряд традиционных отраслевых мероприятий в регионе может оказаться под угрозой», — говорит собеседник агентства. Если калькулятор пройдет успешную апробацию в Свердловской области, практика будет предложена к тиражированию в других регионах России. Ранее региональные власти раскрыли, как поддержат бизнесменов в 2023 году. В области запланировано проведение 300 различных мероприятий: форумов, ярмарок, лекций и прочего. На их реализацию предусмотрено 289,3 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин претендует на контроль над всеми конгрессно-выставочными мероприятиями в регионе. Чиновник разработал специальный калькулятор, который оценит необходимость проведения различных форумов и встреч на Урале. Методика расчета эффективности уже была презентована Иониным членам областного правительства, рассказал URA.RU источник в резиденции. «Теперь необходимость проведения каждого мероприятия будет оцениваться через специальный калькулятор. По итогам расчета решится — проводить его или нет. Автор идеи — Ионин, он ее и презентовал 3 апреля. У него в руках инструмент влияния на серьезную отрасль экономики региона», — объяснил инсайдер. Свердловская область, начиная с 2014 года, стабильно занимает второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России. Это исследование ежегодно проводит Выставочный научно-исследовательский центр R&С. Более того: число проводимых в регионе мероприятий растет. Начиная с 2023 года, каждое из них будет проходить тщательную проверку в «ионинском калькуляторе». В распоряжении URA.RU имеется документ, где изложены основные принципы отборочного «фильтра». Так, перед проведением мероприятия организаторы должны заполнить данные о его продолжительности, количестве участников, доходах и расходах. Калькулятор просчитает экономическую эффективность и выдаст результат: выручка, налоговый эффект, количество рабочих мест и вклад в ВРП. В зависимости от полученных данных и будет вынесен вердикт: состоится мероприятие или нет. «Коллеги Ионина ревнуют, что его собственное детище — анонсированный на декабрь новый IT-форум — без проблем „обсчитают как надо“. А вот ряд традиционных отраслевых мероприятий в регионе может оказаться под угрозой», — говорит собеседник агентства. Если калькулятор пройдет успешную апробацию в Свердловской области, практика будет предложена к тиражированию в других регионах России. Ранее региональные власти раскрыли, как поддержат бизнесменов в 2023 году. В области запланировано проведение 300 различных мероприятий: форумов, ярмарок, лекций и прочего. На их реализацию предусмотрено 289,3 млн рублей.