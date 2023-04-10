Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США. Фото

10 апреля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В логистическом центре обнаружена посылка с черепом внутри Фото: Анна Майорова © URA.RU В логистическом центре Внуково таможенники обнаружили подозрительную посылку, направлявшуюся в США, в которой был найден человеческий череп. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. «Череп нашли таможенники логистического центра Внуково в посылке, отправленной в США», — сообщает telegram-канал ФТС России. Там добавили, что подозрительный предмет был обнаружен при сканировании посылок. В декларации отправителя было указано, что предмет представляет собой анатомическую модель из пластика, но после экспертизы выяснилось, что череп настоящий. Останки переданы правоохранительным органам, заключили в ФТС. По информации telegram-канала SHOT, отправителем посылки является жительница Москвы Ирина Лапина. Предмет отправлялся некоему предпринимателю из Чикаго Тому Бубану, который ранее владел строительной фирмой, заключили в telegram-канале. Череп был обнаружен при сканировании в логистическом центре Фото: telegram-канал ФТС России Эксперты признали останки настоящими Фото: telegram-канал ФТС России У черепа присутствуют повреждения задней кости и нижней челюсти Фото: telegram-канал ФТС России

В логистическом центре Внуково таможенники обнаружили подозрительную посылку, направлявшуюся в США, в которой был найден человеческий череп. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. «Череп нашли таможенники логистического центра Внуково в посылке, отправленной в США», — сообщает telegram-канал ФТС России. Там добавили, что подозрительный предмет был обнаружен при сканировании посылок. В декларации отправителя было указано, что предмет представляет собой анатомическую модель из пластика, но после экспертизы выяснилось, что череп настоящий. Останки переданы правоохранительным органам, заключили в ФТС. По информации telegram-канала SHOT, отправителем посылки является жительница Москвы Ирина Лапина. Предмет отправлялся некоему предпринимателю из Чикаго Тому Бубану, который ранее владел строительной фирмой, заключили в telegram-канале.