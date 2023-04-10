Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США. Фото

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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
В логистическом центре обнаружена посылка с черепом внутри Фото:

В логистическом центре Внуково таможенники обнаружили подозрительную посылку, направлявшуюся в США, в которой был найден человеческий череп. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

«Череп нашли таможенники логистического центра Внуково в посылке, отправленной в США», — сообщает telegram-канал ФТС России. Там добавили, что подозрительный предмет был обнаружен при сканировании посылок. В декларации отправителя было указано, что предмет представляет собой анатомическую модель из пластика, но после экспертизы выяснилось, что череп настоящий. Останки переданы правоохранительным органам, заключили в ФТС.

По информации telegram-канала SHOT, отправителем посылки является жительница Москвы Ирина Лапина. Предмет отправлялся некоему предпринимателю из Чикаго Тому Бубану, который ранее владел строительной фирмой, заключили в telegram-канале.

Череп был обнаружен при сканировании в логистическом центре
Череп был обнаружен при сканировании в логистическом центре
Фото:
Эксперты признали останки настоящими
Эксперты признали останки настоящими
Фото:
У черепа присутствуют повреждения задней кости и нижней челюсти
У черепа присутствуют повреждения задней кости и нижней челюсти
Фото:

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В логистическом центре Внуково таможенники обнаружили подозрительную посылку, направлявшуюся в США, в которой был найден человеческий череп. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. «Череп нашли таможенники логистического центра Внуково в посылке, отправленной в США», — сообщает telegram-канал ФТС России. Там добавили, что подозрительный предмет был обнаружен при сканировании посылок. В декларации отправителя было указано, что предмет представляет собой анатомическую модель из пластика, но после экспертизы выяснилось, что череп настоящий. Останки переданы правоохранительным органам, заключили в ФТС. По информации telegram-канала SHOT, отправителем посылки является жительница Москвы Ирина Лапина. Предмет отправлялся некоему предпринимателю из Чикаго Тому Бубану, который ранее владел строительной фирмой, заключили в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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