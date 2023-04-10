Пермяков завлекают на работу в Москву зарплатами в 240 тысяч

Чтобы получить 240 тысяч рублей, необходимо отработать 120 смен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Необходимо трудиться на складе зубной пасты, раскладывая ее по коробкам. Объявление с описанием вакансии опубликовано на сайте «Авито» кадровым агентством. Его представитель пояснила URA.RU, что максимальный срок вахты составляет 120 смен, за которые заплатят 240 тысяч рублей.

«Оплата за одну смену составляет около двух тысяч рублей, можно максимум устроиться на отработку 120 смен. Таким образом, вы получите по итогам 240 тысяч. Склад зубной пасты — такие позиции имеются, нужно будет стикеровать продукцию, заклеивать коробки стрейч-пленкой, распределять по ячейкам. Коробки достаточно легкие. Место работы — в Москве, в черте города», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер.

Она добавила, что одним из преимуществ данной вакансии является бесплатное жилье в отдельной комнате общежития поблизости от места работы. Оформление официальное, необходимо предоставить паспорт РФ и СНИЛС. Собеседование дистанционное, во время него обговаривается дата приезда вахтовика в Москву. В этот же день он будет трудоустроен. Проезд до столицы позже частично компенсируют.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на московском заводе «Меридиан». Предприятие набирает сотрудников в цеха по производству рыбной продукции и морских деликатесов на зарплату в 120 тысяч рублей.