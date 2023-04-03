Пермяков зовут на производство деликатесов, обещая платить 120 тысяч

Завод занимается производством продуктов питания из рыбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермякам предлагают работу вахтовым методом на московском предприятии «Меридиан», который набирает сотрудников в цеха по производству рыбной продукции и морских деликатесов. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 120 тысяч рублей, сообщил URA.RU представитель рекрутинговой компании.

«Есть дневные и ночные смены, платят около двух тысяч рублей, за сутки выходит четыре тысячи. Обычно едут на вахту в 60 смен, так что точно получают 120 тысяч рублей. Обязанности — разделка туш, посол деликатесов, копчение, маркировка, упаковка. Медкнижку оформляет компания, цену услуги вычтут из зарплаты, но зато работникам выдают карты „Тройка“ для бесплатных поездок», — пояснил корреспонденту URA.RU рекрутер.

По его словам, компания также предоставляет бесплатное жилье в общежитиях и обеспечивает сотрудников питанием в корпоративной столовой. За счет работодателя выдается форма, предусмотрена компенсация проезда от Перми до Москвы. Наличие опыта работы для трудоустройства не требуется.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на складе в Москве, где необходимо заниматься упаковкой одежды. За вахту в 35 смен работодатель обещает заплатить 150 тысяч рублей.