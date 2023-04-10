10 апреля 2023

В Перми канализационные люки украсят логотипом 300-летия. Фото

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Виды города. Челябинск, тротуар, люк, канализация, крышка люка, колодец
Новые люки появятся на улице Сибирская Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми на улице Сибирская появятся канализационные люки с логотипом 300-летия города. Их установят в рамках реконструкции участка от Монастырской до Пермской, уточнили в мэрии.

«На обновленной улице Сибирской установят люки с логотипом 300-летия Перми. На участке улицы Сибирской от улицы Монастырской до улицы Пермской предусмотрен целый комплекс дорожных работ», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.

Рабочие здесь уже начали демонтаж бордюрного камня и обустройство тротуаров. Им предстоит еще проложить кабельную канализацию, заменить все бордюры, фонарные столбы, а также переустроить системы фотовидеофиксации и светофоров.

Юбилей Перми отразят и таким образом
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В Перми на улице Сибирская появятся канализационные люки с логотипом 300-летия города. Их установят в рамках реконструкции участка от Монастырской до Пермской, уточнили в мэрии. «На обновленной улице Сибирской установят люки с логотипом 300-летия Перми. На участке улицы Сибирской от улицы Монастырской до улицы Пермской предусмотрен целый комплекс дорожных работ», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram. Рабочие здесь уже начали демонтаж бордюрного камня и обустройство тротуаров. Им предстоит еще проложить кабельную канализацию, заменить все бордюры, фонарные столбы, а также переустроить системы фотовидеофиксации и светофоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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