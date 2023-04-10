Новые люки появятся на улице Сибирская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми на улице Сибирская появятся канализационные люки с логотипом 300-летия города. Их установят в рамках реконструкции участка от Монастырской до Пермской, уточнили в мэрии.

«На обновленной улице Сибирской установят люки с логотипом 300-летия Перми. На участке улицы Сибирской от улицы Монастырской до улицы Пермской предусмотрен целый комплекс дорожных работ», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.

Рабочие здесь уже начали демонтаж бордюрного камня и обустройство тротуаров. Им предстоит еще проложить кабельную канализацию, заменить все бордюры, фонарные столбы, а также переустроить системы фотовидеофиксации и светофоров.