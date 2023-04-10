Челябинцы стали озеленять офисы в 3,5 раза чаще

11 апреля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Челябинцы активно занялись озеленением помещений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска в марте 2023 года в сравнении с тем же месяцем 2022 года стали в 3,5 чаще обращаться к услугам по озеленению офисов. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», в ответ на спрос возросло количество предложений услуг по озеленению. «В марте спрос в Челябинске на услуги озеленения вырос на 243%, или почти в 3,5 раза. На 42%, то есть практически вполовину, увеличилось и число предложений от частных специалистов и студий, которые предоставляют услуги озеленения пространств», — отметили в сервисе «Авито.Услуги». Специалисты отметили, что озеленять стало трендом не только офисы, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны, но и свои квартиры и дома. Спрос на озеленение рабочих пространств в марте вырос в РФ в 2,2 раза.

Жители Челябинска в марте 2023 года в сравнении с тем же месяцем 2022 года стали в 3,5 чаще обращаться к услугам по озеленению офисов. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», в ответ на спрос возросло количество предложений услуг по озеленению. «В марте спрос в Челябинске на услуги озеленения вырос на 243%, или почти в 3,5 раза. На 42%, то есть практически вполовину, увеличилось и число предложений от частных специалистов и студий, которые предоставляют услуги озеленения пространств», — отметили в сервисе «Авито.Услуги». Специалисты отметили, что озеленять стало трендом не только офисы, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны, но и свои квартиры и дома. Спрос на озеленение рабочих пространств в марте вырос в РФ в 2,2 раза.