10 апреля 2023

Челябинцы стали озеленять офисы в 3,5 раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар DOGMA. Тюмень, цветы, комнатное растение
Челябинцы активно занялись озеленением помещений Фото:

Жители Челябинска в марте 2023 года в сравнении с тем же месяцем 2022 года стали в 3,5 чаще обращаться к услугам по озеленению офисов. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», в ответ на спрос возросло количество предложений услуг по озеленению.

«В марте спрос в Челябинске на услуги озеленения вырос на 243%, или почти в 3,5 раза. На 42%, то есть практически вполовину, увеличилось и число предложений от частных специалистов и студий, которые предоставляют услуги озеленения пространств», — отметили в сервисе «Авито.Услуги».

Специалисты отметили, что озеленять стало трендом не только офисы, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны, но и свои квартиры и дома. Спрос на озеленение рабочих пространств в марте вырос в РФ в 2,2 раза.

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Жители Челябинска в марте 2023 года в сравнении с тем же месяцем 2022 года стали в 3,5 чаще обращаться к услугам по озеленению офисов. Как сообщили в пресс-службе классифайда «Авито», в ответ на спрос возросло количество предложений услуг по озеленению. «В марте спрос в Челябинске на услуги озеленения вырос на 243%, или почти в 3,5 раза. На 42%, то есть практически вполовину, увеличилось и число предложений от частных специалистов и студий, которые предоставляют услуги озеленения пространств», — отметили в сервисе «Авито.Услуги». Специалисты отметили, что озеленять стало трендом не только офисы, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны, но и свои квартиры и дома. Спрос на озеленение рабочих пространств в марте вырос в РФ в 2,2 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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