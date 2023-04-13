Пермь рискует остаться без ретро-паровозов на 300-летие из-за Екатеринбурга

13 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Все три ретро-поезда сейчас ездят в Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU В железнодорожном депо в Перми не осталось ретро-поездов. Все паровозы отправились обслуживать туристический маршрут в Екатеринбурге. Из-за это Пермь может остаться без исторического железнодорожного транспорта на празднование 300-летия города, рассказал корреспонденту URA.RU пресс-секретарь Пермской пригородной компании Василий Кучумов. «С декабря прошлого года пермское ж/д депо лишилось всех трех имеющихся на ходу паровозов. По приказу руководства Свердловской железной дороги ретро-локомотивы отправились в столицу Урала обеспечивать регулярный туристический маршрут по маршруту станция „Свердловск Пассажирский“ — музей ретро техники в Верхней Пышме и обратно», — передает корреспондент. Из-за этого специалисты железнодорожной компании, которые ранее организовывали туры на ретро-поездах, бьют тревогу, боясь остаться на 300-летие без туристической изюминки. Также корреспондент обнаружил три ржавых паровоза в локомотивном депо станции Пермь-2, доставленных туда с базы хранения железнодорожной техники в Шумково. Как рассказали сотрудники депо, один паровоз планируют отреставрировать для изготовления памятника, а два остальных начать вновь эксплуатировать. Также сотрудники надеются, что к середине апреля вернется один из паровозов из Екатеринбурга, чтобы отправить его на запланированное мероприятие в Удмуртию. К концу апреля планируется закончить комплектование ретро-поезда «Победы», который пройдет маршрут от Перми по городам Урала. В Пермскую пригородную компанию и Свердловскую железную дорогу отправлены запросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В железнодорожном депо в Перми не осталось ретро-поездов. Все паровозы отправились обслуживать туристический маршрут в Екатеринбурге. Из-за это Пермь может остаться без исторического железнодорожного транспорта на празднование 300-летия города, рассказал корреспонденту URA.RU пресс-секретарь Пермской пригородной компании Василий Кучумов. «С декабря прошлого года пермское ж/д депо лишилось всех трех имеющихся на ходу паровозов. По приказу руководства Свердловской железной дороги ретро-локомотивы отправились в столицу Урала обеспечивать регулярный туристический маршрут по маршруту станция „Свердловск Пассажирский“ — музей ретро техники в Верхней Пышме и обратно», — передает корреспондент. Из-за этого специалисты железнодорожной компании, которые ранее организовывали туры на ретро-поездах, бьют тревогу, боясь остаться на 300-летие без туристической изюминки. Также корреспондент обнаружил три ржавых паровоза в локомотивном депо станции Пермь-2, доставленных туда с базы хранения железнодорожной техники в Шумково. Как рассказали сотрудники депо, один паровоз планируют отреставрировать для изготовления памятника, а два остальных начать вновь эксплуатировать. Также сотрудники надеются, что к середине апреля вернется один из паровозов из Екатеринбурга, чтобы отправить его на запланированное мероприятие в Удмуртию. К концу апреля планируется закончить комплектование ретро-поезда «Победы», который пройдет маршрут от Перми по городам Урала. В Пермскую пригородную компанию и Свердловскую железную дорогу отправлены запросы.