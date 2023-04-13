13 апреля 2023

В Коркино подросток ушел из общежития колледжа и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Коркино ищут подростка, который ушел из общежития 3 апреля и пропал Фото:

В Коркино Челябинской области 17-летний подросток ушел из общежития горно-строительного техникума и пропал. Информация об этом появилась 14 апреля на странице поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсетях.

«В Коркино пропал Владислав Распопов, родившийся 18 ноября 2005 года. Он ушел 3 апреля из здания на улице Мира, дом 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Среди примет подростка указывается рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и короткие темно-русые волосы. Он был одет во все черное: демисезонную куртку, вязанную шапку, спортивные штаны и кроссовки. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить инфоргам поискового отряда или в полицию.

Подросток 14 апреля ушел из общежития и не вернулся
Подросток 14 апреля ушел из общежития и не вернулся
Фото:

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В Коркино Челябинской области 17-летний подросток ушел из общежития горно-строительного техникума и пропал. Информация об этом появилась 14 апреля на странице поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсетях. «В Коркино пропал Владислав Распопов, родившийся 18 ноября 2005 года. Он ушел 3 апреля из здания на улице Мира, дом 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Среди примет подростка указывается рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и короткие темно-русые волосы. Он был одет во все черное: демисезонную куртку, вязанную шапку, спортивные штаны и кроссовки. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить инфоргам поискового отряда или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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