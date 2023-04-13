В Коркино подросток ушел из общежития колледжа и пропал. Фото

14 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Коркино ищут подростка, который ушел из общежития 3 апреля и пропал Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Коркино Челябинской области 17-летний подросток ушел из общежития горно-строительного техникума и пропал. Информация об этом появилась 14 апреля на странице поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсетях. «В Коркино пропал Владислав Распопов, родившийся 18 ноября 2005 года. Он ушел 3 апреля из здания на улице Мира, дом 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Среди примет подростка указывается рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и короткие темно-русые волосы. Он был одет во все черное: демисезонную куртку, вязанную шапку, спортивные штаны и кроссовки. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить инфоргам поискового отряда или в полицию. Подросток 14 апреля ушел из общежития и не вернулся Фото: паблик «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте»

В Коркино Челябинской области 17-летний подросток ушел из общежития горно-строительного техникума и пропал. Информация об этом появилась 14 апреля на странице поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсетях. «В Коркино пропал Владислав Распопов, родившийся 18 ноября 2005 года. Он ушел 3 апреля из здания на улице Мира, дом 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Среди примет подростка указывается рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и короткие темно-русые волосы. Он был одет во все черное: демисезонную куртку, вязанную шапку, спортивные штаны и кроссовки. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить инфоргам поискового отряда или в полицию.