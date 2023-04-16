16 апреля 2023
15 апреля 2023

Судимый свердловчанин с ножом напал на девочку в подъезде

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В Качканаре свердловчанин напал с ножом на девочку в подъезде Фото:

В Качканаре (Свердловская область) ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина в подъезде напал на девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Качканарский».

«Неизвестный в дневное время в подъезде напал на девочку с ножом, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали гражданина. В настоящее время мужчина задержан по возбужденному уголовному делу по статье об угрозе убийством», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 16 апреля. По словам полицейских, судимый мужчина освободился менее двух лет назад, но на путь исправления не стал, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Также свердловчанина привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и в полиции проверяют информации об избиении им своей сожительницы и кражи телефона.

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В Качканаре (Свердловская область) ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина в подъезде напал на девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Качканарский». «Неизвестный в дневное время в подъезде напал на девочку с ножом, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали гражданина. В настоящее время мужчина задержан по возбужденному уголовному делу по статье об угрозе убийством», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 16 апреля. По словам полицейских, судимый мужчина освободился менее двух лет назад, но на путь исправления не стал, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Также свердловчанина привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и в полиции проверяют информации об избиении им своей сожительницы и кражи телефона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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