Судимый свердловчанин с ножом напал на девочку в подъезде

В Качканаре (Свердловская область) ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина в подъезде напал на девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Качканарский».
«Неизвестный в дневное время в подъезде напал на девочку с ножом, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали гражданина. В настоящее время мужчина задержан по возбужденному уголовному делу по статье об угрозе убийством», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем 16 апреля. По словам полицейских, судимый мужчина освободился менее двух лет назад, но на путь исправления не стал, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Также свердловчанина привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и в полиции проверяют информации об избиении им своей сожительницы и кражи телефона.
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