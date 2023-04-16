Судимый свердловчанин с ножом напал на девочку в подъезде

17 апреля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

В Качканаре свердловчанин напал с ножом на девочку в подъезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина в подъезде напал на девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Качканарский». «Неизвестный в дневное время в подъезде напал на девочку с ножом, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали гражданина. В настоящее время мужчина задержан по возбужденному уголовному делу по статье об угрозе убийством», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 16 апреля. По словам полицейских, судимый мужчина освободился менее двух лет назад, но на путь исправления не стал, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Также свердловчанина привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и в полиции проверяют информации об избиении им своей сожительницы и кражи телефона.

В Качканаре (Свердловская область) ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина в подъезде напал на девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Качканарский». «Неизвестный в дневное время в подъезде напал на девочку с ножом, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали гражданина. В настоящее время мужчина задержан по возбужденному уголовному делу по статье об угрозе убийством», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 16 апреля. По словам полицейских, судимый мужчина освободился менее двух лет назад, но на путь исправления не стал, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Также свердловчанина привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и в полиции проверяют информации об избиении им своей сожительницы и кражи телефона.