Джабаров напомнил послу Британии о деле Скрипалей после требования освободить Кара-Мурзу*

18 апреля 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Владимир Джабаров возмутился требованиям послов Британии о предоставлении доступа к Кара-Мурзе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Послы Британии требуют освободить журналиста Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), при этом сами держат у себя Юлию Скрипаль (дочь работавшего на британские спецслужбы экс-сотрудника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Скрипаля — прим. URA.RU), которая была отравлена в Лондоне нервно-паралитическим веществом. Так замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал требования Британии предоставить доступ к Кара-Мурзе. «Совсем британцы обнаглели. Требует доступа к Кара-Мурзе, который по рождению гражданин России (британское подданство приобретено совсем недавно). Господа британцы! А как насчет доступа к гражданке Юлии Скрипаль, которую вы прячете много российских лет? Неизвестно, что с ней? И жива ли?» — написал Владимир Джабаров в telegram-канале . В посте он напомнил об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позиция властей Лондона заключается в том, что отец и дочь подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. В марте этого года в посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в городе Солсбери в 2018 году, чтобы начать подготовку к настраиванию своего населения против России. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его якобы преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послы Британии требуют освободить журналиста Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), при этом сами держат у себя Юлию Скрипаль (дочь работавшего на британские спецслужбы экс-сотрудника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Скрипаля — прим. URA.RU), которая была отравлена в Лондоне нервно-паралитическим веществом. Так замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал требования Британии предоставить доступ к Кара-Мурзе. «Совсем британцы обнаглели. Требует доступа к Кара-Мурзе, который по рождению гражданин России (британское подданство приобретено совсем недавно). Господа британцы! А как насчет доступа к гражданке Юлии Скрипаль, которую вы прячете много российских лет? Неизвестно, что с ней? И жива ли?» — написал Владимир Джабаров в telegram-канале. В посте он напомнил об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позиция властей Лондона заключается в том, что отец и дочь подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. В марте этого года в посольстве России в Лондоне заявили, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в городе Солсбери в 2018 году, чтобы начать подготовку к настраиванию своего населения против России. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его якобы преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается.