04 февраля 2023

The Mirror: власти британского города избавились от дома, где отравили Скрипалей

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Цветы у консульства Великобритании в Екатеринбурге. Екатеринбург , британский флаг, консульство великобритании
В совете британского графства заявили, что новый владелец дома сможет заселиться уже этим летом, написали в The Mirror Фото:

Совет графства Уилтшир в Великобритании продал дом, в котором отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет выкупил у Скрипаля дом в 2021 году, после чего власти города были намерены продать жилье, передает The Mirror.

«Мы находимся в процессе продажи 47 Christie Miller Road <…> Работы по ремонту объекта, вероятно, будут завершены в июне. В этот момент дом будет вновь занят», — заявил изданию советник графства Фил Алфорд. Он также отметил, что в совете графства рады, что это место вновь станет чьим-то домом. В The Mirror уточнили, что дом был продан жителю Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери графства Уилтшир. В Великобритании предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако экс-шпион и его дочь выжили и были переселены после нескольких дней пребывания в больнице. Позже совет графства Уилтшир выкупил у Скрипаля дом за 260 000 фунтов стерлингов в сентябре 2021 года.

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Совет графства Уилтшир в Великобритании продал дом, в котором отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет выкупил у Скрипаля дом в 2021 году, после чего власти города были намерены продать жилье, передает The Mirror. «Мы находимся в процессе продажи 47 Christie Miller Road <…> Работы по ремонту объекта, вероятно, будут завершены в июне. В этот момент дом будет вновь занят», — заявил изданию советник графства Фил Алфорд. Он также отметил, что в совете графства рады, что это место вновь станет чьим-то домом. В The Mirror уточнили, что дом был продан жителю Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери графства Уилтшир. В Великобритании предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако экс-шпион и его дочь выжили и были переселены после нескольких дней пребывания в больнице. Позже совет графства Уилтшир выкупил у Скрипаля дом за 260 000 фунтов стерлингов в сентябре 2021 года.
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