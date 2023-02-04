The Mirror: власти британского города избавились от дома, где отравили Скрипалей

05 февраля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

В совете британского графства заявили, что новый владелец дома сможет заселиться уже этим летом, написали в The Mirror Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совет графства Уилтшир в Великобритании продал дом, в котором отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет выкупил у Скрипаля дом в 2021 году, после чего власти города были намерены продать жилье, передает The Mirror. «Мы находимся в процессе продажи 47 Christie Miller Road <…> Работы по ремонту объекта, вероятно, будут завершены в июне. В этот момент дом будет вновь занят», — заявил изданию советник графства Фил Алфорд. Он также отметил, что в совете графства рады, что это место вновь станет чьим-то домом. В The Mirror уточнили, что дом был продан жителю Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери графства Уилтшир. В Великобритании предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако экс-шпион и его дочь выжили и были переселены после нескольких дней пребывания в больнице. Позже совет графства Уилтшир выкупил у Скрипаля дом за 260 000 фунтов стерлингов в сентябре 2021 года.

Совет графства Уилтшир в Великобритании продал дом, в котором отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Совет выкупил у Скрипаля дом в 2021 году, после чего власти города были намерены продать жилье, передает The Mirror. «Мы находимся в процессе продажи 47 Christie Miller Road <…> Работы по ремонту объекта, вероятно, будут завершены в июне. В этот момент дом будет вновь занят», — заявил изданию советник графства Фил Алфорд. Он также отметил, что в совете графства рады, что это место вновь станет чьим-то домом. В The Mirror уточнили, что дом был продан жителю Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в городе Солсбери графства Уилтшир. В Великобритании предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако экс-шпион и его дочь выжили и были переселены после нескольких дней пребывания в больнице. Позже совет графства Уилтшир выкупил у Скрипаля дом за 260 000 фунтов стерлингов в сентябре 2021 года.