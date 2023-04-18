Педагоги детей-инвалидов обвинили свердловские власти в долге 60 млн

Фонд «Я особенный» заявил, что свердловское минсоцполитики должно педагогам 60 млн рублей

По заявлению фонда, власти задолжали 60 млн за услуги, оказанные больным детям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министерство соцполитики Свердловской области задерживает 60 миллионов рублей педагогам, которые помогают детям с ментальными нарушениями. С таким заявлением выступили представители благотворительного фонда «Я особенный».

«Эта проблема касается не только нас. Под угрозой — система помощи в регионе, судьба детей. В наш фонд в последний месяц обратилось много родителей и педагогов от другого крупного поставщика области — Первой социальной службы», — рассказала президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова.

Дети, родившиеся с нарушениями психического развития, имеют право на получение специальных услуг, которые должны социализировать их и приспособить к жизни. Такие малыши получают от государства определенный документ, который позволяет им заниматься в государственных или частных учреждениях.

По закону, частные учреждения после оказания услуг должны получить компенсацию от минсоцполитики. Эти деньги идут на зарплату педагогам и прочие нужды. В ситуации, когда услуги оказаны, а деньги за них не получены, кроме фонда «Я особенный» оказались автономная некоммерческая организация «Спектрум М» и ИП Сыропятов.

«Как сообщили фонду „Я особенный“ в минсоцполитике, руководство министерства приняло решение о возврате документов и отказе в выплате компенсаций. Коснуться такое решение может до 90% негосударственных поставщиков соцуслуг. Это значит, что большое количество педагогов, работающих с детьми-инвалидами, останутся без выплат, а тысячи особенных семей в Свердловской области — без помощи», — говорится в релизе фонда.

Агентство обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее свердловчанки, имеющие детей-инвалидов, сталкивались с тем, что им урезали пакет социальных услуг. Многие из них обратились в прокуратуру и даже готовились выйти на пикет.