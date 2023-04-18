УФАС раскрыли подробности увеличения тарифов в Свердловской области

УФАС: точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена

19 апреля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

В УФАС ожидают развития ситуации с ростом тарифов в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена. Об этом рассказала замруководителя УФАС по Свердловской области, начальник отдела ограничения монополистической деятельности Екатерина Воробьева. «В январе—феврале 2023 года к нам поступало многочисленное количество жалоб об увеличении тарифов в регионе. В жалобах указывается результат изменения платы за коммунальные услуги более чем на 9-11%. В этом деле у нас полномочий нет, так как мы не являемся органом осуществляющим контроль в сфере государственного регулирования тарифов. С такими полномочиями два органа — ФАС России и РЭК Свердловской области. Подобные заявления мы перенаправляем в ФАС России либо к губернатору Свердловской области и в РЭК региона. На наш взгляд, точка в этом вопросе еще не поставлена», — сказала Екатерина Воробьева в ходе пресс-конференции «Интерфакс». На сегодняшний день иных постановлений РЭК не принято. «ФАС России не вносил никаких новых предписаний в адрес РЭК. Будем ждать развития ситуации. Тем не менее мы незамедлительно в установленные сроки обрабатываем заявки граждан», — добавила замруководителя УФАС в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Точка в вопросе об увеличении тарифов в Свердловской области не поставлена. Об этом рассказала замруководителя УФАС по Свердловской области, начальник отдела ограничения монополистической деятельности Екатерина Воробьева. «В январе—феврале 2023 года к нам поступало многочисленное количество жалоб об увеличении тарифов в регионе. В жалобах указывается результат изменения платы за коммунальные услуги более чем на 9-11%. В этом деле у нас полномочий нет, так как мы не являемся органом осуществляющим контроль в сфере государственного регулирования тарифов. С такими полномочиями два органа — ФАС России и РЭК Свердловской области. Подобные заявления мы перенаправляем в ФАС России либо к губернатору Свердловской области и в РЭК региона. На наш взгляд, точка в этом вопросе еще не поставлена», — сказала Екатерина Воробьева в ходе пресс-конференции «Интерфакс». На сегодняшний день иных постановлений РЭК не принято. «ФАС России не вносил никаких новых предписаний в адрес РЭК. Будем ждать развития ситуации. Тем не менее мы незамедлительно в установленные сроки обрабатываем заявки граждан», — добавила замруководителя УФАС в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.