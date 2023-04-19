Госдума вдвое увеличила возмещение по пенсионным накоплениям

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, нищета, бабушка, пенсия, попрашайничество
В России вдвое увеличится возмещение по пенсионным накоплениям Фото:

Гарантийное возмещение по добровольным пенсионным накоплениям в России увеличилось в два раза. Соответствующий закон был принят Госдумой России.

Согласно закону, добровольные пенсионные накопления увеличиваются с 2,8 млн до 1,4 млн рублей. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте парламента.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий Соцфонд России информировать застрахованных людей о сумме накоплений в негосударственных фондах, передает RT. Для информирования предполагается использование единой платформы.

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Гарантийное возмещение по добровольным пенсионным накоплениям в России увеличилось в два раза. Соответствующий закон был принят Госдумой России. Согласно закону, добровольные пенсионные накопления увеличиваются с 2,8 млн до 1,4 млн рублей. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте парламента. Ранее Госдума приняла закон, обязывающий Соцфонд России информировать застрахованных людей о сумме накоплений в негосударственных фондах, передает RT. Для информирования предполагается использование единой платформы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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