Госдума вдвое увеличила возмещение по пенсионным накоплениям

В России вдвое увеличится возмещение по пенсионным накоплениям
Гарантийное возмещение по добровольным пенсионным накоплениям в России увеличилось в два раза. Соответствующий закон был принят Госдумой России.
Согласно закону, добровольные пенсионные накопления увеличиваются с 2,8 млн до 1,4 млн рублей. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте парламента.
Ранее Госдума приняла закон, обязывающий Соцфонд России информировать застрахованных людей о сумме накоплений в негосударственных фондах, передает RT. Для информирования предполагается использование единой платформы.
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