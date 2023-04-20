В Свердловской области закроют федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Челябинск". Екатеринбург, капитальный ремонт, ремонт дороги, дорога, дорога м-5
Для автомобилистов на полчаса закроют проезд по Пермскому тракту на 200-м километре Фото:

На 200-м километре Пермского тракта в период с 15:10 до 17:10 закроют движение для автомобилистов. Дорожные рабочие будут ремонтировать там путепровод, сообщает «Уралуправтодор».

«На Пермском тракте 20 апреля в период с 15:10 до 17:10 на 30 минут полностью перекроют движение. Строители развернут работы на путепроводе над железнодорожными путями на 200 километре трассы, вблизи деревни Ильята», — говорится в сообщении.

Объехать участок можно через поселок Заря — Уфимский — Нижний Арий, а также Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 — 276 км). Также есть дорога через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 — 342 км).

Трассу Р-242 Пермь — Екатеринбург расширяют до четырех полос. Планируется, что после ремонта увеличится пропускная способность дороги и вырастет уровень безопасности дорожного движения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 200-м километре Пермского тракта в период с 15:10 до 17:10 закроют движение для автомобилистов. Дорожные рабочие будут ремонтировать там путепровод, сообщает «Уралуправтодор». «На Пермском тракте 20 апреля в период с 15:10 до 17:10 на 30 минут полностью перекроют движение. Строители развернут работы на путепроводе над железнодорожными путями на 200 километре трассы, вблизи деревни Ильята», — говорится в сообщении. Объехать участок можно через поселок Заря — Уфимский — Нижний Арий, а также Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 — 276 км). Также есть дорога через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 — 342 км). Трассу Р-242 Пермь — Екатеринбург расширяют до четырех полос. Планируется, что после ремонта увеличится пропускная способность дороги и вырастет уровень безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...