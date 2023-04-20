В Свердловской области закроют федеральную трассу

20 апреля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Для автомобилистов на полчаса закроют проезд по Пермскому тракту на 200-м километре Фото: Анна Майорова © URA.RU На 200-м километре Пермского тракта в период с 15:10 до 17:10 закроют движение для автомобилистов. Дорожные рабочие будут ремонтировать там путепровод, сообщает «Уралуправтодор». «На Пермском тракте 20 апреля в период с 15:10 до 17:10 на 30 минут полностью перекроют движение. Строители развернут работы на путепроводе над железнодорожными путями на 200 километре трассы, вблизи деревни Ильята», — говорится в сообщении. Объехать участок можно через поселок Заря — Уфимский — Нижний Арий, а также Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 — 276 км). Также есть дорога через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 — 342 км). Трассу Р-242 Пермь — Екатеринбург расширяют до четырех полос. Планируется, что после ремонта увеличится пропускная способность дороги и вырастет уровень безопасности дорожного движения.

На 200-м километре Пермского тракта в период с 15:10 до 17:10 закроют движение для автомобилистов. Дорожные рабочие будут ремонтировать там путепровод, сообщает «Уралуправтодор». «На Пермском тракте 20 апреля в период с 15:10 до 17:10 на 30 минут полностью перекроют движение. Строители развернут работы на путепроводе над железнодорожными путями на 200 километре трассы, вблизи деревни Ильята», — говорится в сообщении. Объехать участок можно через поселок Заря — Уфимский — Нижний Арий, а также Дружинино — Атиг — Нижние Серги — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск — Александровское — Ачит (183 — 276 км). Также есть дорога через Первомайское — Битимка — Первоуральск (290 — 342 км). Трассу Р-242 Пермь — Екатеринбург расширяют до четырех полос. Планируется, что после ремонта увеличится пропускная способность дороги и вырастет уровень безопасности дорожного движения.