21 апреля 2023

Екатеринбургская епархия проведет детский конкурс художественной самодеятельности

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Субботник с областной думой. Курган , детский сад, дети, малыши
В конкурсе примут участие 100 детей Фото:

В екатеринбургском Окружном доме офицеров состоится Первый ежегодный детско-юношеский конкурс художественной самодеятельности Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Об этом сообщил руководитель Миссионерского отдела иерей Даниил Рябинин.

«В пасхальные дни, на одной площадке встречается такое большое количество творческих, замечательных ребят. Это и коллективы церковно-приходских школ, общеобразовательных учреждений нашего города и многие другие», — рассказал Рябинин на сайте екатеринбургской епархии.

Конкурс состоится 23 апреля и будет включать четыре номинации: «Вокал», «Хореография», «Исполнительское мастерство» и «Свободная». Запланировано 40 творческих выступлений, в которых примет участие 100 детей.

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В екатеринбургском Окружном доме офицеров состоится Первый ежегодный детско-юношеский конкурс художественной самодеятельности Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Об этом сообщил руководитель Миссионерского отдела иерей Даниил Рябинин. «В пасхальные дни, на одной площадке встречается такое большое количество творческих, замечательных ребят. Это и коллективы церковно-приходских школ, общеобразовательных учреждений нашего города и многие другие», — рассказал Рябинин на сайте екатеринбургской епархии. Конкурс состоится 23 апреля и будет включать четыре номинации: «Вокал», «Хореография», «Исполнительское мастерство» и «Свободная». Запланировано 40 творческих выступлений, в которых примет участие 100 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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