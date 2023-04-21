21 апреля 2023

В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП в Екатеринбурге

ГИБДД: в Екатеринбурге под колесами «Газели» погибла 72-летняя женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел днем 22 апреля Фото:

В Екатеринбурге на Донбасской в ДТП с «Газелью» погибла 72-летняя женщина, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. За рулем машины находился 61-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, 61-летний водитель „Газели“, совершая маневр, не убедился в безопасности и наехал на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram.

Ранее URA.RU писало, что днем 22 апреля на Донбасской, 37 произошла авария. Водитель грузовика наехал на человека, который скончался на месте происшествия.

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В Екатеринбурге на Донбасской в ДТП с «Газелью» погибла 72-летняя женщина, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. За рулем машины находился 61-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 61-летний водитель „Газели“, совершая маневр, не убедился в безопасности и наехал на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка погибла на месте ЧП от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram. Ранее URA.RU писало, что днем 22 апреля на Донбасской, 37 произошла авария. Водитель грузовика наехал на человека, который скончался на месте происшествия.
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