Театр кукол и Дендрологический парк в Екатеринбурге поймали на махинациях

24 апреля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

В Театре кукол нарушений нашли чуть меньше, чем в Дендрологическом парке-выставке Фото: Размик Закарян © URA.RU МБУ «Дендрологический парк-выставка» (управляет дендропарками на ул. Первомайская и напротив ТРЦ «Гринвич») и Театр кукол попались на неправомерных расходах и нарушениях при предоставлении бухгалтерской отчетности. Информация об этом появилась на сайте Счетной палаты Екатеринбурга после проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений. «В результате проведения проверки выявлены нарушения, в том числе: неправомерные расходы, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью», — указано в отчете проверки «Дендрологического парка-выставки». Также недочеты выявили в сфере закупок. Все данные собраны за 2022 год и истекший период 2023 года. В Театре кукол проверка проводилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате чиновники обнаружили, что в учреждении также неправомерно использовались бюджетные средства, наблюдались нарушения в части передачи в аренду муниципального имущества, а также оказывались услуги отдельными видами юридических лиц. Обеим организациям направлены представления и предписания.

МБУ «Дендрологический парк-выставка» (управляет дендропарками на ул. Первомайская и напротив ТРЦ «Гринвич») и Театр кукол попались на неправомерных расходах и нарушениях при предоставлении бухгалтерской отчетности. Информация об этом появилась на сайте Счетной палаты Екатеринбурга после проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений. «В результате проведения проверки выявлены нарушения, в том числе: неправомерные расходы, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью», — указано в отчете проверки «Дендрологического парка-выставки». Также недочеты выявили в сфере закупок. Все данные собраны за 2022 год и истекший период 2023 года. В Театре кукол проверка проводилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате чиновники обнаружили, что в учреждении также неправомерно использовались бюджетные средства, наблюдались нарушения в части передачи в аренду муниципального имущества, а также оказывались услуги отдельными видами юридических лиц. Обеим организациям направлены представления и предписания.