23 апреля 2023

Театр кукол и Дендрологический парк в Екатеринбурге поймали на махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
В Театре кукол нарушений нашли чуть меньше, чем в Дендрологическом парке-выставке Фото:

МБУ «Дендрологический парк-выставка» (управляет дендропарками на ул. Первомайская и напротив ТРЦ «Гринвич») и Театр кукол попались на неправомерных расходах и нарушениях при предоставлении бухгалтерской отчетности. Информация об этом появилась на сайте Счетной палаты Екатеринбурга после проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

«В результате проведения проверки выявлены нарушения, в том числе: неправомерные расходы, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью», — указано в отчете проверки «Дендрологического парка-выставки». Также недочеты выявили в сфере закупок. Все данные собраны за 2022 год и истекший период 2023 года.

В Театре кукол проверка проводилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате чиновники обнаружили, что в учреждении также неправомерно использовались бюджетные средства, наблюдались нарушения в части передачи в аренду муниципального имущества, а также оказывались услуги отдельными видами юридических лиц. Обеим организациям направлены представления и предписания.

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МБУ «Дендрологический парк-выставка» (управляет дендропарками на ул. Первомайская и напротив ТРЦ «Гринвич») и Театр кукол попались на неправомерных расходах и нарушениях при предоставлении бухгалтерской отчетности. Информация об этом появилась на сайте Счетной палаты Екатеринбурга после проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений. «В результате проведения проверки выявлены нарушения, в том числе: неправомерные расходы, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью», — указано в отчете проверки «Дендрологического парка-выставки». Также недочеты выявили в сфере закупок. Все данные собраны за 2022 год и истекший период 2023 года. В Театре кукол проверка проводилась за период с 2021 по 2022 годы. В результате чиновники обнаружили, что в учреждении также неправомерно использовались бюджетные средства, наблюдались нарушения в части передачи в аренду муниципального имущества, а также оказывались услуги отдельными видами юридических лиц. Обеим организациям направлены представления и предписания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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