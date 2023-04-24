Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль работы на железнодорожном переезде

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Из-за ремонта ЖД-переезда был заблокирован въезд в коллективный сад Фото:

Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в отношении факта невозможности выезда жителей из коллективного сада в Екатеринбурге из-за ремонтных работ на ЖД-переезде Решеты-Седельниково Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе мониторинга информации установлено, что жители коллективного сада „Мелиоратор“ в городе Екатеринбурге лишены возможности выезда из сада. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожном переезде на перегоне Решеты-Седельниково», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в отношении факта невозможности выезда жителей из коллективного сада в Екатеринбурге из-за ремонтных работ на ЖД-переезде Решеты-Седельниково Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе мониторинга информации установлено, что жители коллективного сада „Мелиоратор“ в городе Екатеринбурге лишены возможности выезда из сада. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожном переезде на перегоне Решеты-Седельниково», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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