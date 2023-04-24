Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль работы на железнодорожном переезде

Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в отношении факта невозможности выезда жителей из коллективного сада в Екатеринбурге из-за ремонтных работ на ЖД-переезде Решеты-Седельниково Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга информации установлено, что жители коллективного сада „Мелиоратор“ в городе Екатеринбурге лишены возможности выезда из сада. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожном переезде на перегоне Решеты-Седельниково», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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