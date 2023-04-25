В Магнитогорске умер бывший военком. Фото

26 апреля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Прощание с бывшим военкомом Валерием Обидиным состоится 27 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области умер бывший военком Орджоникидзевского района Валерий Обидин. Он скончался на 79-м году жизни. «Валерий Обидин умер на 79-м году жизни. Он много лет возглавлял военный комиссариат Орджоникидзевского района», — сообщается в издании «Верстов.Инфо». Как сообщает сетевое издание, прощание с бывшим военкомом состоится 27 апреля. Он отдал 27 лет службе в Вооруженных силах СССР. Кроме того, он в разное время трудился начальником штаба ГО ММК и треста «Водоканал». Валерий Обидин прослужил в Вооруженных силах СССР 27 лет Фото: из личного архива семьи Валерия Обидина на сайте «Верстов.Инфо»

В Магнитогорске Челябинской области умер бывший военком Орджоникидзевского района Валерий Обидин. Он скончался на 79-м году жизни. «Валерий Обидин умер на 79-м году жизни. Он много лет возглавлял военный комиссариат Орджоникидзевского района», — сообщается в издании «Верстов.Инфо». Как сообщает сетевое издание, прощание с бывшим военкомом состоится 27 апреля. Он отдал 27 лет службе в Вооруженных силах СССР. Кроме того, он в разное время трудился начальником штаба ГО ММК и треста «Водоканал».