Прощание с бывшим военкомом Валерием Обидиным состоится 27 апреля
В Магнитогорске Челябинской области умер бывший военком Орджоникидзевского района Валерий Обидин. Он скончался на 79-м году жизни.
«Валерий Обидин умер на 79-м году жизни. Он много лет возглавлял военный комиссариат Орджоникидзевского района», — сообщается в издании «Верстов.Инфо».
Как сообщает сетевое издание, прощание с бывшим военкомом состоится 27 апреля. Он отдал 27 лет службе в Вооруженных силах СССР. Кроме того, он в разное время трудился начальником штаба ГО ММК и треста «Водоканал».
Валерий Обидин прослужил в Вооруженных силах СССР 27 лет
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