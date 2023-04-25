25 апреля 2023

В Магнитогорске умер бывший военком. Фото

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Прощание с бывшим военкомом Валерием Обидиным состоится 27 апреля Фото:

В Магнитогорске Челябинской области умер бывший военком Орджоникидзевского района Валерий Обидин. Он скончался на 79-м году жизни.

«Валерий Обидин умер на 79-м году жизни. Он много лет возглавлял военный комиссариат Орджоникидзевского района», — сообщается в издании «Верстов.Инфо».

Как сообщает сетевое издание, прощание с бывшим военкомом состоится 27 апреля. Он отдал 27 лет службе в Вооруженных силах СССР. Кроме того, он в разное время трудился начальником штаба ГО ММК и треста «Водоканал».

Валерий Обидин прослужил в Вооруженных силах СССР 27 лет
Валерий Обидин прослужил в Вооруженных силах СССР 27 лет
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области умер бывший военком Орджоникидзевского района Валерий Обидин. Он скончался на 79-м году жизни. «Валерий Обидин умер на 79-м году жизни. Он много лет возглавлял военный комиссариат Орджоникидзевского района», — сообщается в издании «Верстов.Инфо». Как сообщает сетевое издание, прощание с бывшим военкомом состоится 27 апреля. Он отдал 27 лет службе в Вооруженных силах СССР. Кроме того, он в разное время трудился начальником штаба ГО ММК и треста «Водоканал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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