На челябинском заводе на рабочего упал грузоподъемный крюк

26 апреля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Челябинского опытного механического завода на голову рабочего упал грузоподъемный крюк. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от удара мужчина скончался на месте. «Рабочий находился под крюком, что делать категорически запрещено. В результате удара мужчина погиб на месте. Приехавшие медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент гибели сотруднику было 33 года. На предприятии он работал шлифовальщиком. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой завода. Дозвониться до нее не удалось. В пресс-службе СКР также на звонок не ответили.

На территории Челябинского опытного механического завода на голову рабочего упал грузоподъемный крюк. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от удара мужчина скончался на месте. «Рабочий находился под крюком, что делать категорически запрещено. В результате удара мужчина погиб на месте. Приехавшие медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент гибели сотруднику было 33 года. На предприятии он работал шлифовальщиком. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой завода. Дозвониться до нее не удалось. В пресс-службе СКР также на звонок не ответили.