На челябинском заводе на рабочего упал грузоподъемный крюк

Трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности
На территории Челябинского опытного механического завода на голову рабочего упал грузоподъемный крюк. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от удара мужчина скончался на месте.
«Рабочий находился под крюком, что делать категорически запрещено. В результате удара мужчина погиб на месте. Приехавшие медики констатировали его смерть», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на момент гибели сотруднику было 33 года. На предприятии он работал шлифовальщиком.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой завода. Дозвониться до нее не удалось. В пресс-службе СКР также на звонок не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!