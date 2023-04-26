На челябинском заводе на рабочего упал грузоподъемный крюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в Алапаевске., плотина, крюк, цепи
Трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности Фото:

На территории Челябинского опытного механического завода на голову рабочего упал грузоподъемный крюк. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от удара мужчина скончался на месте.

«Рабочий находился под крюком, что делать категорически запрещено. В результате удара мужчина погиб на месте. Приехавшие медики констатировали его смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент гибели сотруднику было 33 года. На предприятии он работал шлифовальщиком.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой завода. Дозвониться до нее не удалось. В пресс-службе СКР также на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Челябинского опытного механического завода на голову рабочего упал грузоподъемный крюк. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от удара мужчина скончался на месте. «Рабочий находился под крюком, что делать категорически запрещено. В результате удара мужчина погиб на месте. Приехавшие медики констатировали его смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент гибели сотруднику было 33 года. На предприятии он работал шлифовальщиком. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой завода. Дозвониться до нее не удалось. В пресс-службе СКР также на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...