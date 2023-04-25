25 апреля 2023

Суд завершил процедуру банкротства пермского экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель Владимир Нелюбин во время заседания суда. Пермь, нелюбин владимир
Процедура банкротства Владимира Нелюбина началась в 2016 году Фото:

Арбитражный суд Ростовской области завершил процесс реализации имущества по делу бывшего пермского бизнесмена и депутата регионального заксобрания Владимира Нелюбина. Он вступил в процедуру банкротства в качестве физлица в декабре 2016 года.

«Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о завершении реализации имущества гражданина по делу о банкротстве пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Этим же судебным актом установлено, что к нему не применяется правило об освобождении от обязательств», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

Владимир Нелюбин сейчас находится в колонии. В 2019 году ему назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы за хищение средств вкладчиков «Экопромбанка», совладельцем которого являлся экс-депутат. Его долги перед кредиторами превышали 2,8 млрд рублей, сумма задолженности непосредственно перед банком составляла более 500 млн рублей. При инвентаризации имущества у Нелюбина выявили активы на сумму в 1,3 млрд рублей.

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Арбитражный суд Ростовской области завершил процесс реализации имущества по делу бывшего пермского бизнесмена и депутата регионального заксобрания Владимира Нелюбина. Он вступил в процедуру банкротства в качестве физлица в декабре 2016 года. «Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о завершении реализации имущества гражданина по делу о банкротстве пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Этим же судебным актом установлено, что к нему не применяется правило об освобождении от обязательств», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владимир Нелюбин сейчас находится в колонии. В 2019 году ему назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы за хищение средств вкладчиков «Экопромбанка», совладельцем которого являлся экс-депутат. Его долги перед кредиторами превышали 2,8 млрд рублей, сумма задолженности непосредственно перед банком составляла более 500 млн рублей. При инвентаризации имущества у Нелюбина выявили активы на сумму в 1,3 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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