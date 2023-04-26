Настоятель сосьвинского храма святителя Николая Чудотворца отец Сергий Михалев прошелся по горящему поселку с иконой Иисуса Христа. Фотографии священник опубликовал в соцсетях.
«25 апреля 2023 года», — кратко подписал публикацию отец Михалев. Затем в комментариях к посту он добавил, что любит всех сограждан. «Я с вами дорогие, всех люблю», — написал священнослужитель.
Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь уничтожил больше 90 домов. Спасатели нашли двух погибших в завалах. Одна из них — бабушка, которую долгое время искали родные. По предварительной причине, пожар разгорелся из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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