26 апреля 2023

Священник прошелся по горящей Сосьве с иконой в руках. Фото

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Отец Сергий Михалев прошел по улице Сосьвы с иконой Иисуса Христа Фото:
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Пожары в Свердловской области

Настоятель сосьвинского храма святителя Николая Чудотворца отец Сергий Михалев прошелся по горящему поселку с иконой Иисуса Христа. Фотографии священник опубликовал в соцсетях.

«25 апреля 2023 года», — кратко подписал публикацию отец Михалев. Затем в комментариях к посту он добавил, что любит всех сограждан. «Я с вами дорогие, всех люблю», — написал священнослужитель.

Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь уничтожил больше 90 домов. Спасатели нашли двух погибших в завалах. Одна из них — бабушка, которую долгое время искали родные. По предварительной причине, пожар разгорелся из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

Эпичные кадры
Эпичные кадры
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Настоятель сосьвинского храма святителя Николая Чудотворца отец Сергий Михалев прошелся по горящему поселку с иконой Иисуса Христа. Фотографии священник опубликовал в соцсетях. «25 апреля 2023 года», — кратко подписал публикацию отец Михалев. Затем в комментариях к посту он добавил, что любит всех сограждан. «Я с вами дорогие, всех люблю», — написал священнослужитель. Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь уничтожил больше 90 домов. Спасатели нашли двух погибших в завалах. Одна из них — бабушка, которую долгое время искали родные. По предварительной причине, пожар разгорелся из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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