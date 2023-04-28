28 апреля 2023

Челябинский депутат-фронтовик рассказал, как встретил земляка на спецоперации

Депутат Олег Колесников встретил земляка на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, все земляки на фронте воспринимаются как родные люди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников рассказал, как встретил на фронте земляка из Чебаркуля. Мужчины прослужили вместе полтора месяца и только неделю назад выяснили, что оба приехали в зону спецоперации из Челябинской области.

«Встретить своего земляка, здесь, на передовой — равно, как увидеть родного человека. Именно такая встреча произошла у нас с Юрием Прилуцким — командиром мотострелкового полка, расположенного на позициях рядом. Узнав, что мы оба коренные уральцы, обрадовались, обнялись, как добрые друзья», — сообщил Олег Колесников на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что Юрий Прилуцкий родился в Чебаркуле в семье военнослужащих. У него уже есть награды за службу в горячих точках. Колесников назвал сослуживца «командиром от бога».

Ранее Олег Колесников рассказал об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. В здание попал HIMARS, оно полностью разрушено. Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников рассказал, как встретил на фронте земляка из Чебаркуля. Мужчины прослужили вместе полтора месяца и только неделю назад выяснили, что оба приехали в зону спецоперации из Челябинской области. «Встретить своего земляка, здесь, на передовой — равно, как увидеть родного человека. Именно такая встреча произошла у нас с Юрием Прилуцким — командиром мотострелкового полка, расположенного на позициях рядом. Узнав, что мы оба коренные уральцы, обрадовались, обнялись, как добрые друзья», — сообщил Олег Колесников на своей странице «ВКонтакте». Он уточнил, что Юрий Прилуцкий родился в Чебаркуле в семье военнослужащих. У него уже есть награды за службу в горячих точках. Колесников назвал сослуживца «командиром от бога». Ранее Олег Колесников рассказал об уничтожении украинскими военными сельского дома культуры, где он располагался вместе с бойцами разведгруппы. В здание попал HIMARS, оно полностью разрушено. Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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