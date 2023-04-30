30 апреля 2023
29 апреля 2023

В свердловском городе отменили первомайское празднование из-за внезапно выпавшего снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Мероприятие отменили из-за выпавшего снега 30 апреля Фото:

В Волчанске (Свердловская область) отменили мероприятие, посвященное празднику Первого мая из-за выпавшего снега 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска.

«Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется. Это связано с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в ряде городов на севере Свердловской области выпал снег. В частности, неожиданный снежный покров на улицах заметили жители Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.

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В Волчанске (Свердловская область) отменили мероприятие, посвященное празднику Первого мая из-за выпавшего снега 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. «Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется. Это связано с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в ряде городов на севере Свердловской области выпал снег. В частности, неожиданный снежный покров на улицах заметили жители Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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