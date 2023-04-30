В свердловском городе отменили первомайское празднование из-за внезапно выпавшего снега

Мероприятие отменили из-за выпавшего снега 30 апреля
В Волчанске (Свердловская область) отменили мероприятие, посвященное празднику Первого мая из-за выпавшего снега 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска.
«Мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда, в Комсомольском парке 1 мая отменяется. Это связано с погодными условиями», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в ряде городов на севере Свердловской области выпал снег. В частности, неожиданный снежный покров на улицах заметили жители Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.
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