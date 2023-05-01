В Челябинской области сдержат цены на продукты питания

Меры господдержки аграриев сдержат рост цен на фоне роста издержек производства Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области меры господдержки аграриев позволят сдержать цены на продукты питания. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, площадь пахотных земель в области увеличится до двух миллионов гектаров.

«Меры господдержки агропромышленной отрасли региона позволяют сдерживать рост цен, который вызван увеличением издержек производства. Сельхозпроизводители не ожидают существенных изменений в области ценообразования», — отметили в банке.

Прогноз касается краткосрочной перспективы, а речь в нем идет о мерах поддержки федерального и регионального уровней. Анализ опубликован в докладе Банка России «Региональная экономика».

Увеличение посевных площадей, по оценкам представителей сельхозпредприятий, составит семь тысяч гектаров. Это позволит получить больше урожая. На приобретение удобрений аграрии получают субсидии. С начала 2023 года сельхозпроизводителям выдали 1,8 млрд рублей кредитов. Общая величина обязательств перед банками достигла 30 млрд рублей.