01 мая 2023

В Челябинской области сдержат цены на продукты питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Меры господдержки аграриев сдержат рост цен на фоне роста издержек производства Фото:

В Челябинской области меры господдержки аграриев позволят сдержать цены на продукты питания. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, площадь пахотных земель в области увеличится до двух миллионов гектаров.

«Меры господдержки агропромышленной отрасли региона позволяют сдерживать рост цен, который вызван увеличением издержек производства. Сельхозпроизводители не ожидают существенных изменений в области ценообразования», — отметили в банке.

Прогноз касается краткосрочной перспективы, а речь в нем идет о мерах поддержки федерального и регионального уровней. Анализ опубликован в докладе Банка России «Региональная экономика».

Увеличение посевных площадей, по оценкам представителей сельхозпредприятий, составит семь тысяч гектаров. Это позволит получить больше урожая. На приобретение удобрений аграрии получают субсидии. С начала 2023 года сельхозпроизводителям выдали 1,8 млрд рублей кредитов. Общая величина обязательств перед банками достигла 30 млрд рублей.

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В Челябинской области меры господдержки аграриев позволят сдержать цены на продукты питания. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, площадь пахотных земель в области увеличится до двух миллионов гектаров. «Меры господдержки агропромышленной отрасли региона позволяют сдерживать рост цен, который вызван увеличением издержек производства. Сельхозпроизводители не ожидают существенных изменений в области ценообразования», — отметили в банке. Прогноз касается краткосрочной перспективы, а речь в нем идет о мерах поддержки федерального и регионального уровней. Анализ опубликован в докладе Банка России «Региональная экономика». Увеличение посевных площадей, по оценкам представителей сельхозпредприятий, составит семь тысяч гектаров. Это позволит получить больше урожая. На приобретение удобрений аграрии получают субсидии. С начала 2023 года сельхозпроизводителям выдали 1,8 млрд рублей кредитов. Общая величина обязательств перед банками достигла 30 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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