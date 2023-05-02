02 мая 2023

В Челябинске отключат три светофора на оживленной магистрали

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Светофоры не будут работать с 07:30 до 20:00 Фото:

На северо-западе Челябинске 3 мая отключат три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.

«3 мая планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы и улицы Чайковского. Светофоры также отключат на перекрестках проспекта Победы и улицы Косарева, проспекта Победы и улицы Тепличная», — уточнили в мэрии.

Светофоры отключат с 07:30. Их работа возобновится в 20:00.

22 марта в Челябинске также отключали три светофора на оживленных перекрестках: на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского, улиц Цвиллинга и Лазаретной.

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На северо-западе Челябинске 3 мая отключат три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «3 мая планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы и улицы Чайковского. Светофоры также отключат на перекрестках проспекта Победы и улицы Косарева, проспекта Победы и улицы Тепличная», — уточнили в мэрии. Светофоры отключат с 07:30. Их работа возобновится в 20:00. 22 марта в Челябинске также отключали три светофора на оживленных перекрестках: на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского, улиц Цвиллинга и Лазаретной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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