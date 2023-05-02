В Челябинске отключат три светофора на оживленной магистрали

Светофоры не будут работать с 07:30 до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На северо-западе Челябинске 3 мая отключат три светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева, Тепличная. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.

«3 мая планируется отключение светофоров на пересечениях проспекта Победы и улицы Чайковского. Светофоры также отключат на перекрестках проспекта Победы и улицы Косарева, проспекта Победы и улицы Тепличная», — уточнили в мэрии.

Светофоры отключат с 07:30. Их работа возобновится в 20:00.

22 марта в Челябинске также отключали три светофора на оживленных перекрестках: на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского, улиц Цвиллинга и Лазаретной.