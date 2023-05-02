Из Екатеринбурга запустили новый рейс в Казахстан

Из Екатеринбурга отправился первый рейс в Шымкент
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начал курсировать регулярный рейс в Шымкент (Казахстан), ставший пятым городом страны, имеющим прямое сообщение с Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.
«2 мая первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что самолет из Екатеринбурга в Шымкент отправляется по вторникам в 20:20, а прибывает в пункт назначения ровно в полночь. Обратный рейс запланирован на среду.
Ранее из Кольцово уже направлялись рейсы в четыре города Казахстана. Среди них Актау, Караганда, Алма-Ата и Астана.
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