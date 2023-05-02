02 мая 2023

Из Екатеринбурга запустили новый рейс в Казахстан

Из Кольцово отправился первый рейс в Шымкент
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Из Екатеринбурга отправился первый рейс в Шымкент Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начал курсировать регулярный рейс в Шымкент (Казахстан), ставший пятым городом страны, имеющим прямое сообщение с Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«2 мая первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что самолет из Екатеринбурга в Шымкент отправляется по вторникам в 20:20, а прибывает в пункт назначения ровно в полночь. Обратный рейс запланирован на среду.

Ранее из Кольцово уже направлялись рейсы в четыре города Казахстана. Среди них Актау, Караганда, Алма-Ата и Астана.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начал курсировать регулярный рейс в Шымкент (Казахстан), ставший пятым городом страны, имеющим прямое сообщение с Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «2 мая первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что самолет из Екатеринбурга в Шымкент отправляется по вторникам в 20:20, а прибывает в пункт назначения ровно в полночь. Обратный рейс запланирован на среду. Ранее из Кольцово уже направлялись рейсы в четыре города Казахстана. Среди них Актау, Караганда, Алма-Ата и Астана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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