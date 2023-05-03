Котова уверена, что в новом музее будет интересно всем челябинцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова 19 мая откроет музей мотоциклов на улице Линейная, 86. Об этом мэр написала в социальных сетях.

«В Челябинске готовится к открытию музей мотоциклов. Это уникальная частная экспозиция из нескольких сотен экспонатов, собранная одним человеком. Открытие запланировано на 19 мая на улице Линейной, 86», — сообщила Котова в своем telegram-канале.

Музей создал Николай Авдеев. Все экспонаты на ходу, восстанавливают их в мастерских в том же здании. По словам Котовой, это еще одно интересное место в городе. Музей должен использоваться, в том числе, в образовательных целях.

В музее представлено несколько сотен экспонатов Фото: telegram-канал Натальи Котовой