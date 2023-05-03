Котова уверена, что в новом музее будет интересно всем челябинцам
Глава Челябинска Наталья Котова 19 мая откроет музей мотоциклов на улице Линейная, 86. Об этом мэр написала в социальных сетях.
«В Челябинске готовится к открытию музей мотоциклов. Это уникальная частная экспозиция из нескольких сотен экспонатов, собранная одним человеком. Открытие запланировано на 19 мая на улице Линейной, 86», — сообщила Котова в своем telegram-канале.
Музей создал Николай Авдеев. Все экспонаты на ходу, восстанавливают их в мастерских в том же здании. По словам Котовой, это еще одно интересное место в городе. Музей должен использоваться, в том числе, в образовательных целях.
В музее представлено несколько сотен экспонатов
Музей с частной экспозицией откроется 19 мая на улице Линейная, 86
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