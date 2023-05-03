Кеннеди обвинил Зеленского в конфликте с Россией

Кеннеди-младший: Зеленский, отказавшись от вступления в НАТО, мог избежать конфликта с Россией

03 мая 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский мог отказаться от вступления в НАТО, заявил Роберт Кеннеди-младший Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта на Украине, публично признавшись в отказе от вступления его страны в НАТО. С таким мнением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, просто публично отказавшись от вступления Украины в НАТО», — написал Кеннеди-младший в своих социальных сетях. Он добавил, что вместо этого украинский президент не выдержал давления Запада, который призывал к конфронтации с Россией и «прогнулся» под требования фашистских элементов из правительства Украины. Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори завил, что причиной всех бед и страданий украинского населения является деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины. Украинский политик Виктор Медведчук считает, что создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского спасет мир от ядерной войны, передает Life .

Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта на Украине, публично признавшись в отказе от вступления его страны в НАТО. С таким мнением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, просто публично отказавшись от вступления Украины в НАТО», — написал Кеннеди-младший в своих социальных сетях. Он добавил, что вместо этого украинский президент не выдержал давления Запада, который призывал к конфронтации с Россией и «прогнулся» под требования фашистских элементов из правительства Украины. Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори завил, что причиной всех бед и страданий украинского населения является деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины. Украинский политик Виктор Медведчук считает, что создание международного трибунала по расследованию военных преступлений Зеленского спасет мир от ядерной войны, передает Life.