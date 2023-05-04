Из-за пожаров под Челябинском эвакуировали сотрудников агрохолдинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Сотрудников «Арианта» эвакуировали из-за задымления от пожара Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Из-за пожара в поселке Федоровка под Челябинском произошла экстренная эвакуация сотрудников агрохолдинга «Ариант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сотрудники агрофирмы эвакуированы в соответствии с правилами безопасности. Так как произошло задымление из-за возгорания травы за территорией производства компании. В ближайшее время очаг возгорания будет ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Арианта».

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар в поселке начался из-за возгорания сухой травы. На месте работали специалисты экстренных служб.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за пожара в поселке Федоровка под Челябинском произошла экстренная эвакуация сотрудников агрохолдинга «Ариант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Сотрудники агрофирмы эвакуированы в соответствии с правилами безопасности. Так как произошло задымление из-за возгорания травы за территорией производства компании. В ближайшее время очаг возгорания будет ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Арианта». Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар в поселке начался из-за возгорания сухой травы. На месте работали специалисты экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...