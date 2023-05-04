Из-за пожаров под Челябинском эвакуировали сотрудников агрохолдинга

Сотрудников «Арианта» эвакуировали из-за задымления от пожара
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Из-за пожара в поселке Федоровка под Челябинском произошла экстренная эвакуация сотрудников агрохолдинга «Ариант». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Сотрудники агрофирмы эвакуированы в соответствии с правилами безопасности. Так как произошло задымление из-за возгорания травы за территорией производства компании. В ближайшее время очаг возгорания будет ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Арианта».
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар в поселке начался из-за возгорания сухой травы. На месте работали специалисты экстренных служб.
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