Из-за пожаров под Челябинском появились новые опасности для водителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за дымки на дороге плохая видимость.
«На въезде в город Челябинск с автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск горит сухая трава и лесопосадки. Уважаемые водители, в связи с плохой видимостью из-за дыма просим вас снизить скорость и быть предельно внимательными!», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ГУ МЧС по региону жителей призвали жителей соблюдать меры противопожарной безопасности. На время действия в регионе особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор, порубочные остатки, а также проводить иные пожароопасные работы.
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