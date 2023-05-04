На дорогах плохая видимость из-за дыма (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Из-за пожаров под Челябинском появились новые опасности для водителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за дымки на дороге плохая видимость.

«На въезде в город Челябинск с автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск горит сухая трава и лесопосадки. Уважаемые водители, в связи с плохой видимостью из-за дыма просим вас снизить скорость и быть предельно внимательными!», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ГУ МЧС по региону жителей призвали жителей соблюдать меры противопожарной безопасности. На время действия в регионе особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор, порубочные остатки, а также проводить иные пожароопасные работы.