03 мая 2023

Несовершеннолетняя пермячка попала в больницу после употребления курительной смеси

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника "Свобода". Екатеринбург, капельница, укол, шприц, здоровье, игла
Подросток получил отравление после употребления курительной смеси Фото:

В Нытве (Пермский край) несовершеннолетняя попала в больницу после употребления курительной смеси, в составе которой были наркотические вещества. Прокуратура установила, что девушка согласилась попробовать курительную смесь, когда находилась в компании сверстников, говорится на сайте надзорного ведомства.

«Подросток, находясь в компании сверстников, а также иных молодых людей согласился на предложение одного из взрослых участников употребить курительную смесь, которая в своем составе содержала наркотические вещества. Впоследствии ребенок был доставлен в больницу с признаками отравления», — поясняет пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Итоги прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. В отношении жителя Нытвы, который вовлек подростка в преступную деятельность, возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего»). Лицу, признанному виновным по данной статье, грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Нытве (Пермский край) несовершеннолетняя попала в больницу после употребления курительной смеси, в составе которой были наркотические вещества. Прокуратура установила, что девушка согласилась попробовать курительную смесь, когда находилась в компании сверстников, говорится на сайте надзорного ведомства. «Подросток, находясь в компании сверстников, а также иных молодых людей согласился на предложение одного из взрослых участников употребить курительную смесь, которая в своем составе содержала наркотические вещества. Впоследствии ребенок был доставлен в больницу с признаками отравления», — поясняет пресс-служба прокуратуры Пермского края. Итоги прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. В отношении жителя Нытвы, который вовлек подростка в преступную деятельность, возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего»). Лицу, признанному виновным по данной статье, грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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