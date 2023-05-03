Несовершеннолетняя пермячка попала в больницу после употребления курительной смеси

В Нытве (Пермский край) несовершеннолетняя попала в больницу после употребления курительной смеси, в составе которой были наркотические вещества. Прокуратура установила, что девушка согласилась попробовать курительную смесь, когда находилась в компании сверстников, говорится на сайте надзорного ведомства.
«Подросток, находясь в компании сверстников, а также иных молодых людей согласился на предложение одного из взрослых участников употребить курительную смесь, которая в своем составе содержала наркотические вещества. Впоследствии ребенок был доставлен в больницу с признаками отравления», — поясняет пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Итоги прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. В отношении жителя Нытвы, который вовлек подростка в преступную деятельность, возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего»). Лицу, признанному виновным по данной статье, грозит до 15 лет лишения свободы.
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