05 мая 2023

В Екатеринбурге три дня ищут пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, телефон, бабушка, пенсия, осень
Последний раз пенсионерку видели 3 мая Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшую 3 мая 64-летнюю Светлану Хорькову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на официальном сайте.

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С 3 мая ее местоположение неизвестно», — сообщили поисковики.

В момент пропажи женщина была одета в белую куртку, синие джинсы, на ногах белые кроссовки. Если вы видели Светлану или знаете, где она находится, то сообщите волонтерам по номеру 8 (953) 053 04-83.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшую 3 мая 64-летнюю Светлану Хорькову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С 3 мая ее местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В момент пропажи женщина была одета в белую куртку, синие джинсы, на ногах белые кроссовки. Если вы видели Светлану или знаете, где она находится, то сообщите волонтерам по номеру 8 (953) 053 04-83.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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