В Екатеринбурге три дня ищут пропавшую пенсионерку. Фото

06 мая 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионерку видели 3 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшую 3 мая 64-летнюю Светлану Хорькову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С 3 мая ее местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В момент пропажи женщина была одета в белую куртку, синие джинсы, на ногах белые кроссовки. Если вы видели Светлану или знаете, где она находится, то сообщите волонтерам по номеру 8 (953) 053 04-83. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшую 3 мая 64-летнюю Светлану Хорькову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С 3 мая ее местоположение неизвестно», — сообщили поисковики. В момент пропажи женщина была одета в белую куртку, синие джинсы, на ногах белые кроссовки. Если вы видели Светлану или знаете, где она находится, то сообщите волонтерам по номеру 8 (953) 053 04-83.