Последний раз пенсионерку видели 3 мая
В Екатеринбурге полиция совместно с поисковиками ищут пропавшую 3 мая 64-летнюю Светлану Хорькову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на официальном сайте.
«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. С 3 мая ее местоположение неизвестно», — сообщили поисковики.
В момент пропажи женщина была одета в белую куртку, синие джинсы, на ногах белые кроссовки. Если вы видели Светлану или знаете, где она находится, то сообщите волонтерам по номеру 8 (953) 053 04-83.
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