Bloomberg: США начали расследование против криптобиржи Binance из-за помощи России 06 мая 2023 в 01:29 Размер текста - 17 + Минюст США ведет расследование против Binance Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В отношении криптовалютной биржи Binance Министерство юстиции США ведет расследование из-за возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом рассказали осведомленные источники. «Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют», — передают источники, знакомые с вопросом, Bloomberg . Ранее эксперты в отрасли рассказали URA.RU о том, что криптовалюта в РФ стала альтернативой иностранным валютам в период изменений со стороны Центробанка РФ условий вывода евро и долларов за рубеж. Также на тенденции отразилось падения стоимости рубля. В отношении криптовалютной биржи Binance Министерство юстиции США ведет расследование из-за возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом рассказали осведомленные источники. «Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют», — передают источники, знакомые с вопросом, Bloomberg. Ранее эксперты в отрасли рассказали URA.RU о том, что криптовалюта в РФ стала альтернативой иностранным валютам в период изменений со стороны Центробанка РФ условий вывода евро и долларов за рубеж. Также на тенденции отразилось падения стоимости рубля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям