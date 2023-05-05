Bloomberg: США начали расследование против криптобиржи Binance из-за помощи России

В отношении криптовалютной биржи Binance Министерство юстиции США ведет расследование из-за возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом рассказали осведомленные источники.
«Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют», — передают источники, знакомые с вопросом,
Ранее эксперты в отрасли рассказали URA.RU о том, что криптовалюта в РФ стала альтернативой иностранным валютам в период изменений со стороны Центробанка РФ условий вывода евро и долларов за рубеж. Также на тенденции отразилось падения стоимости рубля.
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