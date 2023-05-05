05 мая 2023

В Челябинске закроют движение на мосту через железную дорогу. Карта

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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, дорожная развязка, магистраль, путепровод, дорога
Мост будут ремонтировать до 20 июня Фото:

В Челябинске из-за ремонта закроют движение по мосту через железнодорожные пути в районе остановки поездов Электростанция. Об этом сообщили в городской администрации.

«В ночь на 7 мая 2023 года начинается ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении мэрии.

Ремонт будет идти до 20 июня. Предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком.

Ранее в Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Там идет ремонт дороги.

Где перекроют дорогу из-за ремонта моста в Челябинске
Фото:

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В Челябинске из-за ремонта закроют движение по мосту через железнодорожные пути в районе остановки поездов Электростанция. Об этом сообщили в городской администрации. «В ночь на 7 мая 2023 года начинается ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении мэрии. Ремонт будет идти до 20 июня. Предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком. Ранее в Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Там идет ремонт дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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