В Челябинске из-за ремонта закроют движение по мосту через железнодорожные пути в районе остановки поездов Электростанция. Об этом сообщили в городской администрации.
«В ночь на 7 мая 2023 года начинается ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении мэрии.
Ремонт будет идти до 20 июня. Предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком.
Ранее в Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Там идет ремонт дороги.
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