В Челябинске закроют движение на мосту через железную дорогу. Карта

06 мая 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Мост будут ремонтировать до 20 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из-за ремонта закроют движение по мосту через железнодорожные пути в районе остановки поездов Электростанция. Об этом сообщили в городской администрации. «В ночь на 7 мая 2023 года начинается ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении мэрии. Ремонт будет идти до 20 июня. Предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком. Ранее в Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Там идет ремонт дороги. Фото: telegram-канал мэрии Челябинска

В Челябинске из-за ремонта закроют движение по мосту через железнодорожные пути в районе остановки поездов Электростанция. Об этом сообщили в городской администрации. «В ночь на 7 мая 2023 года начинается ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении мэрии. Ремонт будет идти до 20 июня. Предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком. Ранее в Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Там идет ремонт дороги.