Командир батальона, известный под позывным «Ангел», приехал домой в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командир батальона «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, участвующий в СВО и известный под позывными «Ангел», приехал домой в отпуск. Он встретился с волонтерами Копейска, которые помогают фронту.

«Мы сделали вывод, что именно там, „за ленточкой“, многие привычные на „гражданке“ вещи приобретают совершенно иное значение и ценность, очень большую ценность. Нас до слез поразили рассказы про неуставные вещи в рюкзаке бойцов, про все наши письма, сало, лишние трусы, носки, зубные пасты», — поделились волонтеры итогами встречи в группе «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов Юрия Гагарина они поняли, что вся собранная здесь гуманитарная помощь важна и ценна для парней. Получая посылки бойцы понимают, что за них переживают, в них верят, их помнят.

Юрий Гагарин начал участвовать в спецоперации в марте 2022 года. Изначально его подразделение находилось в Мариуполе. За все время освобождения города комбат спас более 360 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы»

В декабре 2022 года Юрий Гагарин был награжден орденом Мужества. Его вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Юрий Гагарин встретился с волонтерами Копейска Фото с группы «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ социальной сети ‚ВКонтакте‘

Гагарин оставил послание на машине Фото с группы «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ социальной сети ‚ВКонтакте‘