06 мая 2023
05 мая 2023

Командир батальона «Апостол» встретился с волонтерами Копейска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
Командир батальона, известный под позывным «Ангел», приехал домой в отпуск Фото:

Командир батальона «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, участвующий в СВО и известный под позывными «Ангел», приехал домой в отпуск. Он встретился с волонтерами Копейска, которые помогают фронту.

«Мы сделали вывод, что именно там, „за ленточкой“, многие привычные на „гражданке“ вещи приобретают совершенно иное значение и ценность, очень большую ценность. Нас до слез поразили рассказы про неуставные вещи в рюкзаке бойцов, про все наши письма, сало, лишние трусы, носки, зубные пасты», — поделились волонтеры итогами встречи в группе «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов Юрия Гагарина они поняли, что вся собранная здесь гуманитарная помощь важна и ценна для парней. Получая посылки бойцы понимают, что за них переживают, в них верят, их помнят.

Юрий Гагарин начал участвовать в спецоперации в марте 2022 года. Изначально его подразделение находилось в Мариуполе. За все время освобождения города комбат спас более 360 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы»

В декабре 2022 года Юрий Гагарин был награжден орденом Мужества. Его вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Юрий Гагарин встретился с волонтерами Копейска
Юрий Гагарин встретился с волонтерами Копейска

Гагарин оставил послание на машине
Гагарин оставил послание на машине
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир батальона «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, участвующий в СВО и известный под позывными «Ангел», приехал домой в отпуск. Он встретился с волонтерами Копейска, которые помогают фронту. «Мы сделали вывод, что именно там, „за ленточкой“, многие привычные на „гражданке“ вещи приобретают совершенно иное значение и ценность, очень большую ценность. Нас до слез поразили рассказы про неуставные вещи в рюкзаке бойцов, про все наши письма, сало, лишние трусы, носки, зубные пасты», — поделились волонтеры итогами встречи в группе «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск. Южный Урал» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов Юрия Гагарина они поняли, что вся собранная здесь гуманитарная помощь важна и ценна для парней. Получая посылки бойцы понимают, что за них переживают, в них верят, их помнят. Юрий Гагарин начал участвовать в спецоперации в марте 2022 года. Изначально его подразделение находилось в Мариуполе. За все время освобождения города комбат спас более 360 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы» В декабре 2022 года Юрий Гагарин был награжден орденом Мужества. Его вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...