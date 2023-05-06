Челябинец погиб при падении с шестого этажа

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Тракторозаводском районе
Житель Челябинска погиб, выпав из окна квартиры на шестом этаже. Несчастный случай произошел в Тракторозаводском районе, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Ночью 6 мая у дома №98 по улице Культуры обнаружен труп мужчины 2004 года рождения с сочетанной высотной травмой. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже», — рассказал источник URA.RU.
Известно, что мужчина нигде не работал, судим не был. Обстоятельства его гибели устанавливаются. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.
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