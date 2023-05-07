Сирота из Челябинска пожаловалась Бастрыкину на холодную квартиру

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить соблюдение жилищных прав сироты Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Девушка-сирота из Челябинска пожаловалась в Следственный комитет РФ на нарушение жилищных прав. Купленная ею квартира оказалась с множеством дефектов. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

«В СКР обратилась сирота из Челябинска. Так как она не была обеспечена полагающимся по закону жильем, девушка приобрела в собственность квартиру. При заселении в нее заявительница обнаружила множество дефектов в работе систем вентиляции, водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Со слов заявительницы, зимой температура в квартире опускается до 8-10 градусов тепла. В воде из водопровода находятся примеси, из-за которых ее нельзя использовать. Девушка обращалась с жалобой в управляющую компанию «Горизонты», однако ее проблему не решили. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по заявлению сироты. Ее результаты должен доложить руководитель СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Ранее к Бастрыкину обращалась сирота из Каслей. Женщину отказались включать в списки на предоставление жилья из-за того, что она приобрела на средства маткапитала долю в частном доме.