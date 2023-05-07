07 мая 2023

Челябинская область получит субсидии на новые места в школах и детсадах

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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
Увеличение финансирования связано с демографическим всплеском Фото:

Челябинская область получит увеличенное финансирование из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 для Челябинской области составит 660 336 тысяч рублей. На 2024 год предусмотрена сумма 1 347 853 тысяч рублей», — говорится в документе.

В распоряжении правительства поясняется, что изменения в финансировании связаны с ростом числа обучающихся, который вызван демографическим фактором. Другие субъекты РФ также получат дополнительные средства.

Раннее сообщалось, что в Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Строительство садиков и школ ведется в новых микрорайонах города.

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Челябинская область получит увеличенное финансирование из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. «Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2023 для Челябинской области составит 660 336 тысяч рублей. На 2024 год предусмотрена сумма 1 347 853 тысяч рублей», — говорится в документе. В распоряжении правительства поясняется, что изменения в финансировании связаны с ростом числа обучающихся, который вызван демографическим фактором. Другие субъекты РФ также получат дополнительные средства. Раннее сообщалось, что в Челябинске в ближайшее время откроется пять новых детских садов. Строительство садиков и школ ведется в новых микрорайонах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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