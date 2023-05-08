В Кремле призвали быть начеку в День Победы: главное к вечеру 8 мая

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, военная техника, армия, парад, т-34, т34, день победы, 9 мая, красная площадь, танк, т 34
Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность 9 Мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян сохранять бдительность во время празднования Дня Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 мая.

  • Песков заявил, что россиянам нужно быть начеку 9 Мая. По его словам, это необходимо, так как страна «имеет дело с киевским режимом».
  • СБУ предъявила обвинения Машкову. Актера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также ему выдвинули обвинение из-за поддержки российской спецоперации.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обязательно разберется с командованием ЧВК «Вагнер» лицом к лицу. По его словам, между спецназом «Ахмат» и частной военной компанией все еще осталась недосказанность.
  • В зоне специальной военной операции планируют использовать беспилотные грузовые транспортные средства. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, они послужат для доставки вооружения, гуманитарных грузов, а также эвакуации раненых.
  • Киев рискует провалить свое масштабное контрнаступление, так как ВСУ страдают от нехватки личного состава, рассказал в беседе с URA.RU военкор Андрей Коц. Он также отметил, что российские войска готовы к любому сценарию обороны.
  • Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали за сутки более 380 украинский военных и иностранных наемников на донецком направлении. Также, по данным Минобороны РФ, ВСУ в ходе боев потеряли один танк, артиллерийскую установку «Акация» и три гаубицы.
  • Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом заняли в Артемовске здание рядом с медицинским училищем. При этом в строении по-прежнему сохраняется сопротивление со стороны ВСУ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян сохранять бдительность во время празднования Дня Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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