В Кремле призвали быть начеку в День Победы: главное к вечеру 8 мая

Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность 9 Мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян сохранять бдительность во время празднования Дня Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Владимиру Машкову. URA.RU приводит главные новости к вечеру 8 мая.
- Песков заявил, что россиянам нужно быть начеку 9 Мая. По его словам, это необходимо, так как страна «имеет дело с киевским режимом».
- СБУ предъявила обвинения Машкову. Актера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также ему выдвинули обвинение из-за поддержки российской спецоперации.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обязательно разберется с командованием ЧВК «Вагнер» лицом к лицу. По его словам, между спецназом «Ахмат» и частной военной компанией все еще осталась недосказанность.
- В зоне специальной военной операции планируют использовать беспилотные грузовые транспортные средства. По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, они послужат для доставки вооружения, гуманитарных грузов, а также эвакуации раненых.
- Киев рискует провалить свое масштабное контрнаступление, так как ВСУ страдают от нехватки личного состава, рассказал в беседе с URA.RU военкор Андрей Коц. Он также отметил, что российские войска готовы к любому сценарию обороны.
- Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали за сутки более 380 украинский военных и иностранных наемников на донецком направлении. Также, по данным Минобороны РФ, ВСУ в ходе боев потеряли один танк, артиллерийскую установку «Акация» и три гаубицы.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом заняли в Артемовске здание рядом с медицинским училищем. При этом в строении по-прежнему сохраняется сопротивление со стороны ВСУ.
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