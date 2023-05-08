Песков призвал быть начеку 9 Мая

Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россиянам и российским спецслужбам во время празднования Дня Победы следует быть начеку из-за того, что страна «имеет дело с киевским режимом». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Необходимо быть начеку, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом. Нужна бдительность», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
Песков также отметил, что для обеспечения безопасности парада Победы в Москве принимаются все меры. Он подчеркнул, что это особо важно, ведь на параде будут присутствовать и главы других государств.
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