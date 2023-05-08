Песков призвал быть начеку 9 Мая

08 мая 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиянам и российским спецслужбам во время празднования Дня Победы следует быть начеку из-за того, что страна «имеет дело с киевским режимом». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. «Необходимо быть начеку, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом. Нужна бдительность», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». Песков также отметил, что для обеспечения безопасности парада Победы в Москве принимаются все меры. Он подчеркнул, что это особо важно, ведь на параде будут присутствовать и главы других государств.

Россиянам и российским спецслужбам во время празднования Дня Победы следует быть начеку из-за того, что страна «имеет дело с киевским режимом». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. «Необходимо быть начеку, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом. Нужна бдительность», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». Песков также отметил, что для обеспечения безопасности парада Победы в Москве принимаются все меры. Он подчеркнул, что это особо важно, ведь на параде будут присутствовать и главы других государств.