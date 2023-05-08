Песков призвал быть начеку 9 Мая

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал сохранять бдительность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россиянам и российским спецслужбам во время празднования Дня Победы следует быть начеку из-за того, что страна «имеет дело с киевским режимом». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Необходимо быть начеку, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом. Нужна бдительность», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Песков также отметил, что для обеспечения безопасности парада Победы в Москве принимаются все меры. Он подчеркнул, что это особо важно, ведь на параде будут присутствовать и главы других государств.

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Россиянам и российским спецслужбам во время празднования Дня Победы следует быть начеку из-за того, что страна «имеет дело с киевским режимом». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. «Необходимо быть начеку, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом. Нужна бдительность», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». Песков также отметил, что для обеспечения безопасности парада Победы в Москве принимаются все меры. Он подчеркнул, что это особо важно, ведь на параде будут присутствовать и главы других государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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