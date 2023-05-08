СБУ заочно предъявила обвинение актеру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила несколько обвинений российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении СБУ. Как указали в украинской спецслужбе, Машков после начала специальной военной операции «неоднократно выступал в поддержку» российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина.
Ранее СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу. А также начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова и других представителей военных ведомств России. До этого служба безопасности объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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