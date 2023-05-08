СБУ заочно предъявила обвинение актеру Машкову

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Пресс-конференция актёров театра Олега Табакова в пресс-центре ТАСС-Урал. Екатеринбург , машков владимир
СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила несколько обвинений российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении СБУ. Как указали в украинской спецслужбе, Машков после начала специальной военной операции «неоднократно выступал в поддержку» российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу. А также начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова и других представителей военных ведомств России. До этого служба безопасности объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила несколько обвинений российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении СБУ. Как указали в украинской спецслужбе, Машков после начала специальной военной операции «неоднократно выступал в поддержку» российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Ранее СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу. А также начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова и других представителей военных ведомств России. До этого служба безопасности объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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