СБУ заочно предъявила обвинение актеру Машкову

08 мая 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила несколько обвинений российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении СБУ. Как указали в украинской спецслужбе, Машков после начала специальной военной операции «неоднократно выступал в поддержку» российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Ранее СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу. А также начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова и других представителей военных ведомств России. До этого служба безопасности объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила несколько обвинений российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении СБУ. Как указали в украинской спецслужбе, Машков после начала специальной военной операции «неоднократно выступал в поддержку» российских сил во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Ранее СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу. А также начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова и других представителей военных ведомств России. До этого служба безопасности объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.