МО РФ: российские войска уничтожили около 400 солдат ВСУ на донецком направлении

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Российская авиация уничтожила танк и четыре бронированных машины ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России с помощью авиации и артиллерии уничтожили порядка 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников», — заявили в Минобороны в ходе брифинга.

Также среди потерь ВСУ числятся один танк, четыре бронированных машины, артиллерийская установка «Акация». Помимо этого, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20 и одну Д-30.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание рядом с медучилищем на западе Бахмута. По данным СМИ, в строении по-прежнему сохраняется сопротивление в лице солдат ВСУ. Также сообщалось, что ВС РФ ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группировки на купянском направлении, пишет Pravda.Ru.

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Вооруженные силы (ВС) России с помощью авиации и артиллерии уничтожили порядка 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также среди потерь ВСУ числятся один танк, четыре бронированных машины, артиллерийская установка «Акация». Помимо этого, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание рядом с медучилищем на западе Бахмута. По данным СМИ, в строении по-прежнему сохраняется сопротивление в лице солдат ВСУ. Также сообщалось, что ВС РФ ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группировки на купянском направлении, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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