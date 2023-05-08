МО РФ: российские войска уничтожили около 400 солдат ВСУ на донецком направлении

08 мая 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Российская авиация уничтожила танк и четыре бронированных машины ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России с помощью авиации и артиллерии уничтожили порядка 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также среди потерь ВСУ числятся один танк, четыре бронированных машины, артиллерийская установка «Акация». Помимо этого, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание рядом с медучилищем на западе Бахмута. По данным СМИ, в строении по-прежнему сохраняется сопротивление в лице солдат ВСУ. Также сообщалось, что ВС РФ ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группировки на купянском направлении, пишет Pravda.Ru.

Вооруженные силы (ВС) России с помощью авиации и артиллерии уничтожили порядка 400 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также среди потерь ВСУ числятся один танк, четыре бронированных машины, артиллерийская установка «Акация». Помимо этого, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание рядом с медучилищем на западе Бахмута. По данным СМИ, в строении по-прежнему сохраняется сопротивление в лице солдат ВСУ. Также сообщалось, что ВС РФ ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группировки на купянском направлении, пишет Pravda.Ru.